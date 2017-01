Naj bo vijoličasto

Zdi se, da je zdrav način prehranjevanja delo za polni delovni čas. Jejte zelje, izogibajte se mesu, bojte se sladkorja, jejte te maščobe, in ne teh, uživajte ravno prav ogljikovih hidratov, nujno berite etikete na živilih, štejte kilokalorije... seznam je pravzaprav neskočen. In zdaj bomo nanj dodali nekaj novega. K sreči je napotek bolj preprost: jejte vijoličasto.



Če še nikoli niste žvečili jagod acai ali pa si privoščili črnega riža, bo prihodnje leto za vas leto novih priložnosti. Naši krožniki bodo menda izjemno barviti, napovedujejo poznavalci, zlasti veliko naj bi bilo vijoličaste: take barve bodo cvetača, šparglji, sladki krompir, acai jagode, tudi riž in koruza.



Nutricionisti pravijo, da moč te barve ni samo v njeni živosti – ta namreč pomeni, da je živilo polno antioksidantov, ki pomagajo v boju proti boleznim, skrbijo za ohranjanje mladostnega videza, blažijo vnetja in so dobri za srce. Za barvo je kriv antocianin, vrsta antioksidanta, ki ga je proučevalo kar nekaj študij: ugotavljale so, kako se živila, kot so borovnice, borijo proti raku, staranju, debelosti. Torej, le zakaj ne bi jedli vijoličastega? Na splošno velja, da temnejša ko je barva, več antioksidantov vsebuje živilo in prav tako hranil, torej je bolj zdravo. Glede na izsledke neke študije imajo ljudje, ki uživajo vijoličasto sadje in zelenjavo, nižje tveganje razvoja visokega tlaka in nižji holesterol. In glede na to, da počasi vendarle postajamo vse bolj ozaveščeni glede zdravja in tudi zdrave hrane, vijoličasti trend niti ni tako nenavaden.



Pa poglejmo, kaj bomo jedli v prihodnjem letu. Vijoličasta koruza uspeva v perujskih gorah, kar pomeni, da pri nas ni lahko dostopna. Nutricionisti pravijo, da spada med živila z eno najvišjih vsebnosti antioksidantov. Tudi sladki krompir naj bo pogosteje na jedilniku: že običajni, oranžen, je poln koristnih hranil, v vijoličastem pa jih je še več, denimo antocianin, ki koristi prebavi in deluje protivnetno. Bogat je s kalijem, železom in antioksidanti.



Verjetno ste že slišali za jagode acai, v zadnjih letih je o sadežih iz amazonskega deževnega gozda veliko govora, v prihodnje pa ga bo očitno še več: so izjemno dobre za zdravje našega srca, bogate so z aminokislinami in vitamini A, B, C in E ter minerali, kot so kalij, kalcij, magnezij; nižajo raven slabega holesterola, preprečujejo nastanek strdkov, izboljšujejo cirkulacijo. Z vitaminom B so bogati vijoličasti šparglji, dobrodejen je za kožo, nohte in lase, no, poleg tega deluje še odvajalno, to so vedeli že stari Rimljani. Koristijo tudi imunskemu sistemu, saj vsebujejo vitamine A, C in K.



Tudi črni riž, ki ima orehast okus, vsebuje obilo hranil: bogat je z železom in vitaminom E. Menda precej bolj koristi zdravju kot njegovi rjava in bela različica, ima kar šestkrat več antioksidantov in po tem prekaša celo borovnice. Tudi te jejmo, prav tako slive, ki so bogate z vitaminom C. A teh v tem obdobju ni, je pa zato vijoličasto rdeče zelje: bogato je z antioksidanti, jemo ga lahko surovega ali kuhanega. In prav tako pesa, cvetača ter korenje, zadnji vsebuje betakaroten in vitamin A, a ker s kuhanjem izgubijo barvo, jih je najbolje jesti surove.