Naj bo vedno oster

In na stara leta po zlu. Toda dandanes je kristalno jasno, da nam je narava namenila več kakor le nekaj desetletij ostrega uma, vsak upad kognitivnih funkcij namreč lahko pripišemo le zanemarjanju zdravja ali bolezni.

Z ustreznim življenjskim slogom lahko ne le vzdržujemo kognitivne funkcije, temveč spodbujamo rast novih nevronov in celic – in zadeva niti ni tako zelo naporna. Da okrepimo spomin in izostrimo um, je nujno živeti zdravo in poslušati svoje telo, poglejmo si, kateri so pri tem ključni dejavniki.



Zdrava prehrana je zanesljivo številka ena. Zelenjave, oreškov in maščobnih kislin omega-3 naj bo na jedilniku največ, sladkorja najmanj. Gibanje je seveda ključno za zdravo telo in duha, možganske celice pa spodbudi k razmnoževanju in jih krepi ter varuje pred poškodbami. Rekreacija pospeši krvni pretok, ki tako s pomembnimi hranili obdari tudi možgane, in nam olajšuje učenje.



Če menite, da možgane krepite tako, da se izčrpavate z več opravili obenem (ang. multitasking), se pošteno motite. Takšna obremenjenost vodi le v zmedo in povečuje možnost napak ter stresa in posledično pozabljivosti, kar je seveda povsem nasprotni učinek od želenega. Vsako opravilo, če ga želimo usidrati v spomin, zahteva približno osem sekund naše popolne pozornosti: če se torej pogovarjate po telefonu, medtem ko odnašate vreče z živili iz avtomobila v hišo, boste najverjetneje pozabili, kam ste odložili avtomobilske ključe. Če se torej ne posvečate več kot enemu opravilu obenem, niste leni in neučinkoviti, temveč natančni in temeljiti!



Neprecenljiv spanec



Vsi vemo, da je ključen in neprecenljiv, a vendarle ga nesramno zanemarjamo. In s tem tudi delovanje naših možganov. Spanec nam odpre oči, izostri um in da orožje za spopadanje z največjimi izzivi. Vpliva na možgansko rast in razvoj, krepi spomin in utrjuje sinaptične vezi – le poglejmo novorojenčke! Vse več odraslih trpi posledice neprespanosti, ki lahko vodi v številne kronične težave.



Igrajte se! Možgani nenehno potrebujejo izzive, dražljaje, nove informacije, ovire, naloge, sicer se hitro začnejo starati. Različne igrice, kot so križanke in sudoku, nikakor niso samo za sprostitev in odklop, z njimi veliko pomagamo tudi malim sivim celicam, odlični so družabne igre in branje. Veliko možnosti, usmerjenih prav v razgibavanje možganov, najdemo tudi na spletu.



Vitamin D že dolgo opevajo kot novi C, in vse kaže, da je ključen tudi za rast in razvoj možganov, pomaga pri načrtovanju, predelavi informacij in spodbujanju pomnjenja. Zdravo in zmerno izpostavljanje sončnim žarkom nas lahko obdari s pomembnim vitaminom D.