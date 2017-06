Nagrajujemo trud, ne samo uspeha

Otroci si ob koncu šolskega leta vsekakor zaslužijo neko pozornost, je prepričana Lea Čerin, univ. dipl. pedagoginja in mama treh deklic iz Ljubljane, ki v svoji svetovalnici Rumena hiška vsak dan vidi, koliko truda, časa in energije otroci pa tudi starši vložijo v šolsko delo. »Za nekatere starše je spričevalo s trojkami slabo, za druge pa odlično, saj vedo, koliko truda je vložil otrok, da jih je dobil.« Kaj pa v primeru popravnih izpitov? Sogovornica odgovarja, da ta kazen za nedelo med letom mnogo učencev strezni in šolsko delo začnejo jemati bolj resno. »Starši poznamo svoje otroke in vemo, koliko se trudijo, da bi nam na zadnji šolski dan pokazali čim boljše spričevalo. Tudi otrokom ni vseeno, čeprav včasih dajejo vtis, da jim je. Majhna pozornost po uspešno opravljenem popravnem izpitu zato ni odveč. In seveda iskren pogovor, kako naprej.«



Če med šolskim letom otroka nagradimo za vsako dobro oceno, mu darilo ob koncu šolskega leta ne bo pomenilo toliko, kot če »pozornost dobi le ob zaključku daljšega obdobja. Pravim pozornost, ker ni treba, da starši ob tej priložnosti izpraznimo denarnice.« Kdo in kako bo otroka nagradil (starši, stari starši), je stvar pravočasnega dogovora, da ne nastanejo morebitne zamere in neprijetna presenečenja. Pravila, ki bi narekovalo, kaj storiti ob koncu šolskega leta, seveda ni. Če čutite, da je prav, da otroku nekaj kupite, to storite brez slabe vesti, in obrnjeno – če ne mislite tako, se ne silite v nakupovanje. Dovolj je že, je prepričana pedagoginja, »da si vzamemo enodnevni dopust in čas namenimo otroku, ki je ravnokar sklenil še eno obdobje v svojem življenju«.



Presenečenje ali ne?

Ali naj bo darilo presenečenje ali ne, je odvisno od otroka. Nekateri raje vnaprej vedo, kaj jih čaka ob koncu šolskega leta. To je lahko motivacija, ki jim pomaga v težkih trenutkih ocenjevanja, pravi Čerinova. »Kaj je primerno darilo ob tej priložnosti, je težko določiti, vendar če smo dovolj izvirni in ustvarjalni, ne potrebujemo veliko denarja. Bodimo pozorni na otrokove želje, ki jih izraža med šolskim letom. Izbira je odvisna tudi od tega, čemu namenjajo starši večjo pozornost – nakupu izdelka določene blagovne znamke, ki je pri otroku zaželena, obisku gledališča, opere, kina, sproščenemu družinskemu izletu, poletu z balonom …« Za otroka je posebno doživetje, če ob tej priložnosti izberemo kaj nevsakdanjega, česar si ne privoščimo pogosto (zaradi pomanjkanja časa, energije, denarja). »Povprašajmo jih, kaj si želijo, poskušajmo upoštevati njihove želje ali se jim vsaj približati s skupnim dogovorom. Mlajšemu otroku lahko družinski izlet ali obisk živalskega vrta pomeni veliko več kot starejšemu, ki si že dolgo želi, recimo, točno določena sončna očala. Mlajši si želijo družbe staršev, ki so med letom zasedeni s službenimi obveznostmi, bolj kot mladostniki. Družinsko kosilo ob lepo pripravljeni mizi in skupna peka otrokove najljubše sladice sta prav tako lahko poseben dogodek, ki se vtisne v spomin. Pomembni so namen in občutki, ki jih ob tem doživljamo odrasli in seveda otrok.« Če vseeno ne vemo, česa si želi in s čim bi ga razveselili, mu lahko damo določeno vsoto denarja, tako se uči tudi varčevanja, če se odloči, da ga ne porabi takoj.