Nad bolečine in utrujenost z brezglutensko hrano

Fibromialgija še nedavno ni veljala za obolenje oziroma bolezen, zato je številni zdravniki niso prepoznavali in so bolnike pošiljali k različnim specialistom, ti pa na številne preiskave. A izvidi so bili po navadi negativni, saj fibromialgije ne pokažejo ne laboratorijske preiskave, ne rentgen in ne mikroskopski pregled mišičnega tkiva. Vendar pa so hude telesne težave ostale in marsikomu zagrenile življenje. Ker ti dalj časa niso dobili nobene prave diagnoze, so se začeli spraševati, kaj je z njimi narobe, mnogi so se zatekli po pomoč tudi k psihiatrom.



Vendar se možnost prepoznavanja in zdravljenja vsako leto povečuje, saj se je spričo vse več obolelih z neprepoznavnimi simptomi za obolenje začelo zanimati vse več znanstvenikov. Nedavno je študija BMC Gastroenterology pokazala, da pri zdravljenju pomaga brezglutenska prehrana. V raziskavi je sodelovalo 442 ljudi s simptomi fibromialgije, ki so se po enem letu uživanja hrane brez glutena občutno zmanjšali, zato se jim je močno povečala kakovost življenja.



Kot vemo, gluten vsebujejo predvsem žitni izdelki (kruh, testenine, sladice), skriva pa se tudi v jušnih kockah, instantnih juhah in napitkih, pripravljenih omakah, predelanih mesninah, sladoledih in tudi v majonezah in sojinih omakah. Vsekakor se je pred tem, da opustite hrano, ki vsebuje gluten, dobro posvetovati z zdravnikom.



Kronične bolečine in slabo počutje



Fibromialgija je avtoimunska bolezen, ki povzroča kronične močne bolečine v mišicah in v trebuhu, zaprtost, napenjanje, slabo počutje, nespečnost in zaspanost, glavobole, nemirne noge, okorelost in neznansko utrujenost, zaradi česar življenje lahko postane nevzdržno. Dokler Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) fibromialgije leta 1993 ni uvrstila med sindrome, so oboleli pogosto dobivali diagnoze za bolezni psihosomatskega izvora, bolezni želodca (sindrom razdražljivega želodca) in kroničnega revmatizma, obravnavali so jih celo kot hipohondre.



Če zdravnik dandanes prepozna fibromialgijo, vam bo verjetno predpisal protibolečinska zdravila, nesteroidne antirevmatike, uspavala, antidepresive ali mišične relaksante, kar seveda zaradi stranskih učinkov ne more biti trajna rešitev. Morda vas bo poslal na fizioterapijo, kjer vam bodo pokazali vaje za večjo gibljivost, priporočene so tudi razne alternativne metode za izboljšanje počutja in sproščanje mišične napetosti. Menda pomagajo redne tople vodne kopeli. Vsekakor pa je spričo novih odkritij vredno poskusiti tudi brezglutensko hrano.