Načrt vadbe olimpijske atletinje

Američanka Barbara Nwaba je na OI v Rio prišla kot glavna favoritinja za osvojitev zlate kolajne v sedmeroboju, a je bila med najboljšimi le pri suvanju krogle, tekmice so jo v ostalih disciplinah redno premagovale, tako da se je morala zadovoljiti s končnim 12. mestom, kar je bilo za favoritinjo veliko razočaranje. Sedmeroboj je ena najtežjih disciplin v atletiki, saj morajo športniki in športnice teči, skakati, metati, biti vzdržljivi in obenem strašansko dobro psihološko pripravljeni, saj je njihova tekma sestavljena iz sedmih in ne le enega dela.

Prvi dan so sedmerobojke imele na vrsti kar štiri discipline: tek čez ovire, tek na 200 metrov, suvanje krogle in skok v višino. Naslednji dan so sledile še tri: skok v daljino, met kopja in tek na 800 metrov. "Med pripravami preživim večino časa na atletski stezi, saj me to pripravi tudi na dan odločitve, ko smo tekmovalke v sedmeroboju od jutra do večera na atletskem stadionu in se pripravljamo na naše discipline," pravi Nwaba, ki se mora za vsako disciplino posebej pripraviti in ogreti.

