Načrt telovadbe na drogu

Za začetek se malo vrnimo v svoje rosne otroške dni. Verjetno je prvo gibanje, ki ga dojenček izvede s celotnim telesom, obračanje okoli vzdolžne osi; torej se s hrbta prevali na trebuh in obratno. Kmalu se začne, največkrat po trebuhu s pomočjo rok in nog, premikati naprej, nazaj, vrteti itd., čemur rečemo plazenje. Ko je sposoben dvigniti trup od podlage, začne laziti. To pomeni, da se premika v različnih oporah. Aha, sedaj smo pa pri teh številnih oporah, ki so tako 'teeeežke'. Ko namreč odrasle na vadbi 'postavimo na vse štiri', po navadi to spremljajo vzdihljaji neugodja.

Celotni članek lahko preberete na strani Polet.