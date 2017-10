Na zrak za vid

Če so otrokovi starši kratkovidni, ima dete kar 60 odstotkov možnosti, da bo tudi samo nosilo očala. A že 14 ur na teden, ki jih preživi zunaj hiše ali stanovanja, na zraku, torej, lahko nevtralizira to tveganje in zniža možnost za očala na le 20 odstotkov, toliko kot pri otrocih, ki nimajo kratkovidnih staršev, sporočajo znanstveniki z univerze v Bristolu, ki so spremljali očesno zdravje več kot 7000 otrok, in še, da so imeli osem- in devetletniki, ki so bili veliko na zraku, manj možnosti za kratkovidnost pri 15 letih v primerjavi s tistimi, ki niso bili veliko zunaj.



Otroci naj se naužijejo sončne svetlobe, a upoštevajte priporočeno zaščito pred UV-sevanjem.

Razlog ni le to, da otroci zunaj pač ne strmijo v telefone, računalnike, televizijo, in niti ne količina fizične dejavnosti, poudarjajo znanstveniki. Pomaga sonce oziroma svetloba, ta namreč preprečuje razvoj kratkovidnega očesa. Znanstveniki domnevajo, da močna dnevna svetloba stimulira sproščanje dopamina iz celic mrežnice očesa, ta pa spodbuja počasnejši, normalen razvoj očesa.

Vse te blagodati se nanašajo zgolj na otroke, ki še ne nosijo očal, so še ugotovili znanstveniki. Toda kljub temu naj bodo tudi oni drugi čim več na zraku, se igrajo, tekajo, skačejo. Tako ne bodo le boljše volje, ampak bodo imeli manjše tveganje debelosti.