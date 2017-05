Na tisoče otrok hospitaliziranih zaradi čiščenja ušes

Vsako leto zaradi poškodb, ki so posledica uporabe vatiranih palčk, v bolnišnici konča 12.000 otrok, je pokazala nova ameriška študija. V zadnjih dvajsetih letih je bilo na urgentnih oddelkih bolnišnic zaradi tega sprejetih 263.000 otrok, kar v povprečju pomeni 34 poškodb na dan.

Dva pacienta od treh sta mlajša od osem let, približno 40 odstotkov pri njih sprejetih pa je mlajših od treh let.

Resne poškodbe

V večini primerov do nevšečnosti pride, kadar si otroci ušesa čistijo sami, najpogostejše posledice pa so poškodba bobniča, izguba ravnotežja ter tudi sluha, kažejo bolnišnični podatki. V Veliki Britaniji bolnišnice zaradi teh težav letno obišče približno 7000 otrok. »Palčke najpogosteje poškodujejo bobnič (zlasti kadar otrok s palčko v ušesu pade), prav tako pa lahko pride do poškodb ušesnih koščic, denimo stremenca, kar se kaže kot težave z ravnotežjem,« je za Daily Mail pojasnil Simon Baer, kirurg za nos, ušesa in grlo iz bolnišnice Spire Sussex.

»Ena najpogostejših zablod pri čiščenju ušes, ki jih kot otorinolaringologinja slišim, je, da jih je treba čistiti s palčkami. To nikakor ne drži,« je podatke komentirala Kris Jatana. »Slušni kanali se čistijo sami. Z uporabo palčk se vosek samo pomakne proti notranjosti in bobniču, kar poveča tveganje za bolezni in poškodbe ušes ter okvare sluha.«

Čistijo se sama

»Najbolje je naravi pustiti, da vse opravi sama,« je povedal Baer in dodal, da ušesa pri večini vosek izločajo sama, kar pomeni, da je treba očisti zgolj njihov zunanji del. Tisti, pri katerih nastaja veliko voska oziroma ušesnega masla, pa naj poiščejo pomoč pri zdravniku, ki jih bo po potrebi napotil na strokovno čiščenje.