Moškim sovražni virusi

Ženske se iz moških rade norčujejo, da bolehajo za moško gripo: da pretiravajo z izraženostjo simptomov, če pa so le nahodni. A sodeč po novi študiji so nekateri virusi zares bolj sovražno nastrojeni do močnejšega spola. Določeni patogeni, so ugotovili raziskovalci, so se prilagodili in pri ženskah povzročajo manj hudo obliko bolezni in manj smrti, pri moških pa povzročajo pravo razdejanje. Če se moški okužijo z virusom, kot je HPV, imajo petkrat več možnosti za smrt kot ženske. Doslej so raziskovalci domnevali, da se razlika skriva v močnejšem imunskem sistemu žensk.

Poleg tega so virusi pri ženskah manj agresivni, še domnevajo raziskovalci, ker so bolj dragocene gostiteljice: viruse prenašajo na otroke, za katere skrbijo. Moški niso tako odlični prenašalci virusov, zato so se ti prilagodili in moške razdirajo odznotraj.

Raziskovalci zato pozivajo zdravstvene oblasti, da bi se morali proti HPV cepiti tudi fantje, saj ga ne povezujejo le z rakom materničnega vratu, proti kateremu cepijo deklice v 6. razredu osnovne šole, marveč tudi druge vrste raka, tudi glave in vratu, ki so pogostejše med moškimi.