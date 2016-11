Moški jok ni znak šibkosti

V raziskavi o veliki samomorilnosti med avstralskimi moškimi je njen avtor odkril, da je vzrok zanjo vzgoja sinov, ki jim že od malih nog branijo pokazati celotno paleto čustev.

Veliki fantje ne jočejo?

»Zakaj učimo otroke, da moški ne jočejo? Da bi bili bolj možati? Močnejši? Težava je v družbi oziroma v načinu, kako ta definira moškost in možatost,« meni Gus Worland, televizijska in radijska osebnost v Avstraliji. Ta je v svoji študiji odkril, da je bilo samo v letu 2015 med samomorilci v Avstraliji 75 odstotkov moških. Tudi drugje po svetu ti večkrat kot ženske dvignejo roko nase. Worland meni, da je težava v razliki pri vzgoji deklic in dečkov. Od slednjih se ne pričakuje, da bodo kazali čustva, temveč da bodo vedno močni, da se bodo znali spopadati z vsemi življenjskimi težavami in da ne bodo nikoli pustili, da bi jim solze zalile oči.

Čustva je treba pokazati in izživeti

»A prav zatiranje čustev prinaša nepopravljive posledice, saj neizživeti občutki na duševnosti pustijo globoke rane,« je povedal avtor, ki se je raziskave lotil iz osebnih vzgibov. Njegov najboljši prijatelj si je pred 10 leti vzel življenje, sam pa je potreboval kar osem let, da je o žalosti, ki ga je ob tem prevzela, odkrito spregovoril z ženo in otroki. »V Avstraliji je to še vedno velik tabu. Pomislil sem, da je treba glede tega nekaj ukreniti in preprečiti veliko število samomorov. To je težava, o kateri bi morali govoriti, ne pa šepetati, kaj šele molčati.«

Tudi moški morajo jokati

Prav nakopičena čustva so kriva za visoko stopnjo samomorilnosti. »Dajte moškim možnost in priložnost biti, kar so. To mora postati norma, to je moč, ne to, za kar družba meni, da je normalno. Moški bodo ne glede na to, katero čustvo bodo pokazali, še vedno moški in prav nič manj možati,« apelira Worland. Pravi, da bi se morali pripadniki močnejšega spola več pogovarjati o svojih občutkih in skrbeh in da ni prav nič narobe, če tudi jočejo in tako izrazijo čustva na način, ki jim v nekem trenutku najbolj ustreza.