Mleko: Raje polnomastno, a manj

O mleku, ki ga človek uživa že tisočletja, se v zadnjih letih precej krešejo mnenja. Ali je sploh zdravo, koliko in kakšnega naj bi uživali, mleko ali mlečne izdelke? V poplavi različnih mnenj in ponudbe se je res precej težko znajti. Kakor koli, večina mleko še vedno uživa, kakor pri vsem pa naj veljata zmernost in zdrava pamet.



Ponudba mleka in mlečnih izdelkov je bogata in raznovrstna, najbolje bi bilo uživati domače nepredelano mleko in izdelke brez dodatkov, ker pa običajno kupujemo v trgovini, bodimo pozorni, kaj se bo znašlo na naši mizi, predvsem pa na krožnikih otrok.

Na šolskih jedilnikih je dovolj mleka, a pogosto preveč sladkorja.

Ob nakupu berimo deklaracije



Že samo pri mleku je razpon neverjeten, od posnetega, polposnetega do polnomastnega, odstotki maščob od 0,5 do 3,6, tu so še različni okusi, na primer kakav, čokolada, vanilja, sadje vseh vrst... Na voljo imamo tudi mlečne izdelke, jogurt, skuto, sir, kefir, različne napitke, namaze, deserte, puste ali z dodatki. Uradne smernice priporočajo vsakodnevno uživanje mleka in mlečnih izdelkov, mi pa smo za nasvete, kako pri tem izbirati, povprašali nutricionistko Mojco Cepuš.

