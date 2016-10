Mlečni izdelek, ki varuje srce

Ko se odločite za shujševalno dieto, je med živili, ki se jim namerno odpovedujete, najbrž tudi sir. Konec koncev je poln maščob in kalorij. A če vam je mar za vaše zdravje, raje pomislite še enkrat. V časopisu American Journal of Clinical Nutrition objavljena raziskava namreč dokazuje, da polnomastni siri v resnici ohranjajo zdravje srca.

Pot do spoznanja

Raziskovalci z danske univerze København so med potekom študije 12 tednov spremljali 139 odraslih. Te so razdelili v tri skupine. Tistim v prvi so vsak dan jedilnik obogatili z 80 grami polnomastnega sira, sodelujočim v drugi so dnevno postregli z 80 grami sira z manj maščobe, tisti v tretji pa sira niso uživali, temveč so enako število kalorij dobili z 90 grami kruha z marmelado. Sodelujočim v vseh treh skupinah so merili količino slabega (LDL) in dobrega (HDL) holesterola ter spremljali druge kazalce zdravja.

Sir in zdravje srca

Rezultati bodo ljubitelje sira razveselili. Izkazalo se je, da sprememba količine slabega holesterola v krvi ni bila izrazita v nobeni skupini, je pa količina dobrega holesterola znatneje narasla pri tistih, ki so jedli polnomastni sir, zlasti v primerjavi s sodelujočimi, ki ga niso uživali. Drugi indikatorji, kot so krvni sladkor, trigliceridi, krvni tlak in obseg pasu, se med skupinami niso bistveno spremenili.

Vendarle previdno

Preden stečete v trgovino po velik kos sira, povejmo še, da je šlo za dokaj majhen vzorec in da so se znanstveniki osredotočali zgolj na kratkoročne učinke sira na zdravje srca. Za dolgoročne bodo potrebne še druge raziskave. A ne glede na to so raziskovalci izrazili presenečenje nad dejstvom, da se vpliva polnomastnega in sira z manj maščobe znatno ne razlikujeta. Kot poroča The Telegraph, je več prejšnjih raziskav nakazalo, da sir koristi jetrom in spodbuja presnovo, poleg tega je dober vir beljakovin, kalcija in vitamina D ter je zdrav, če ga uživate zmerno.