Miti in resnice o maščobah

Maščob ne moremo preprosto ovrednotiti kot dobe ali slabe, je na predavanju v okviru dogodka Hrana od A do Ž opozorila Maša Hribar, mag. ing. prehrane. Živila z manj maščobe (low fat), ki so še nedavno veljala za zdrava, so danes problematična, saj je treba po odstranjevanju maščobe nadomestiti okus in teksturo z drugimi dodatki, pogosto so to do zdravja neprijazni aditivi in sladkor.



Maščobe tudi niso tiste, ki redijo: kako težki boste, določa zgolj razmerje med vnosom kalorij in njihovo porabo. Dieta brez maščob torej ni le nesmiselna, ampak je lahko tudi škodljiva, saj so nekatere vrste maščobe izjemnega pomena za zdravje – brez njih denimo telo ne more vsrkati določenih vitaminov, konkretno A, D, E in K. To hkrati pomeni, da je bolje jesti na maščobi popraženo korenje kot zgolj naribano.



V prehrani se poskušamo izogibati predvsem nasičenih maščob. Sem spada večina maščob živalskega izvora pa tudi nekatere rastlinske, med njimi kokosova, palmova in kakavova mast. Najdemo jih v mlečni smetani, mastnem mesu, mesnih izdelkih in drobnem pecivu. Posebna težava so skrite maščobe, ki jih zaužijemo, ne da bi to zaznali, denimo maščoba v hrenovkah, ki delujejo manj mastne kot kranjska klobasa.



Za zdravje pomembne so nenasičene maščobne kisline, med njimi maščobne kisline omega-3, ki jih telo samo ne more proizvajati, jih pa nujno potrebuje. Med njimi sta še posebno pomembni eikozapentaenojska kislina (EPK) in dokozaheksaenojska kislina (DHK), v nosečnosti izjemno pomembni za razvoj in rast otrokovih možganov in oči. Strokovnjakinja na splošno priporoča uživanje rib vsaj dvakrat na teden, saj podpirajo zdravje srca.



Omega 6 maščob, ki jih najdemo v sončničnem in koruznem olju, večinoma zaužijemo preveč. Radi pretiravamo tudi s transmaščobnimi kislinami, tudi zato, ker so v poceni živilih. Te so telesu popolnoma nepotrebne in povzročajo bolezni srca in ožilja. Najdemo jih v hidogeniziranih oljih, pekovskih izdelkih, pecivu iz kvašenega testa.



Preverite vire



Pri iskanju informacij o hrani je zelo pomembno, na katere vire se opirate, je na predavanju poudarila strokovnjakinja. Še posebno pri spletnih objavah velja preveriti, kdo stoji za člankom in ali gre morda za nekoga, ki vam hoče kaj prodati. Dobri članki navajajo vire in študije, na katerih temeljijo zapisane trditve. Nekatere kakovostne informacije neodvisnih strokovnjakov na to temo so dostopne na nacionalnem spletnem portalu prehrana.si.