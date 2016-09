Miran Stanovnik nikogar ne favorizira

Ob omembi Mirana Stanovnika večina najbrž pomisli na motor, pesek in vročino. Toda odlično se znajde tudi v drugih športih in adrenalinskih dejavnostih. To jesen se nam predstavlja v vlogi voditelja resničnostnega šova Survivor, mi pa smo ga povprašali, kako poskrbi, da ostane zdrav.

Vemo, da ste zagret športnik in da je vprašanje, ali živite zdravo, odveč. Kateri pa menite, da je ključni korak do zdravja: prehrana, spanec ali vendarle telesna dejavnost?

Vse troje je res pomembno. Spanec največkrat zanemarjamo in mu pripisujemo premajhen pomen. Tudi sam v procesu treninga veliko pozornosti posvetim počitku.

Pri prehrani je modro, da poslušamo svoj organizem, ki nam zna povedati, česa mu primanjkuje. Tudi pri telesni dejavnosti poslušajmo svoje mišice in vadimo takrat, ko smo za to pripravljeni in ne za vsako ceno, ker je to moderno ali pa piše v načrtu treningov rekreativnega športnika.

Fitnes, dirkanje, tenis, smučanje so le nekateri športi, s katerimi se ukvarjate. Kaj pa počnete, ko nastopi čas za počitek in si želite le napolniti baterije?

Takrat dejansko počivam, če se le da, kje ob vodi ali v hribih, lahko se opravim tudi na kakšno čisto nežno vandranje z gorskim kolesom. To me izjemno pomiri in istočasno omogoči velik dotok kisika v telo, kar pomeni, da mi možgani delajo še učinkoviteje.

Zdi se, da je današnja družba družba ekstremov: na eni strani so tisti, ki za svoje zdravje skrbijo s praški in tabletkami, na drugi takšni, ki pretiravajo z izbiranjem zdravih živil in tudi z vadbo, vse manj pa je takšnih, ki dejansko poslušajo svoje telo. Kako mu prisluhnete vi?

Trditev je zelo na mestu … Osebno poslušam svoje telo in to se je izkazalo za zelo dobro. Imam srečo, da se lahko prehranjujem z doma pridelano zelenjavo in kmečkimi dobrotami iz svojega domačega okolja. Ko si zaželim na primer domačo slanino, ne traja dolgo, da se v moji roki znajdeta dobro nabrušen nož in lesena podlaga ter močno ohlajen kos nežno prekajene svinjske dobrote, seveda pa pride tudi dan, ko bi jedel samo domač paradižnik in kumare. Kot rečeno, prisluhnem glasu telesa.

Menite, da rek, da je smeh pol zdravja, drži?

Da. Verjamem, da še celo več kot pol.

Kateremu viru glede nasvetov za zdravje najbolj zaupate (zdravniku, starejšim, izkušenejšim ljudem, knjigam, medijem, alternativnim zdravilcem …)?

Vsakomur nekaj, v meri, ki jo obsežem s svojim razumom in izkušnjami. Nikogar ne izločam in nikogar pretirano ne favoriziram.

Veliko govorimo o stresu. Kako se mu zoperstavljate vi?

Najlažje je v tem primeru biti moder za okolico in predavati, kaj in kako … Sam se trudim, da se mu izognem, vendar mu povsem pobegniti ne morem. Meni zelo pomaga rahla telesna dejavnost, morje, hribi in tehnična priprava motorja za dirko, kjer se moja osredotočenost usmeri le v en cilj.

Kakšno je vaše mnenje o tako imenovanih superživilih, zlasti eksotičnih? Se strinjate, da ljudje zaradi njih prevečkrat pozabimo, da rastejo tudi na našem vrtu. Imate vrt morda celo sami?

Naši predniki so bili zelo čili in zdravi, čeprav niso vedeli, da kaj takšnega obstaja. Mislim, da pozabljamo na lastne vire in smo vedno bolj prepričani, da je vse tuje boljše. Osebno prisegam na lokalno pridelana živila.

Katero od naših jedi na svojih potovanjih najbolj pogrešate in kaj eksotičnega bi radi večkrat jedli doma?

Na potovanju mi je najtežje takrat, ko mi poidejo zaloge domače salame in slanine, od eksotičnih zadev mi pa najbolj prija mango.

Vemo, da ste zelo disciplinirani, pa vendar: kaj radi počnete, čeprav veste, da to zdravju ne koristi ali morda celo škodi?

Po nepotrebnem se izpostavljam stresu, čeprav bi se mu kdaj lahko skoraj v celoti izognil …