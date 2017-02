Mineral, ki čudežno vpliva na zdravje

Močan imunski sistem je predpogoj za uspešno delovanje celotnega organizma. Zlasti v hladnem delu leta, ko je odpornost pogosto na preizkušnji, je zato zanj treba izdatneje skrbeti. Na prvem mestu je primerna prehrana, ki vsebuje dovolj vitaminov in mineralov. Med temi je ključnega pomena cink.

Cink močnejši od prehlada

Pomanjkanje cinka v telesu se kaže kot bele lise na nohtih, boleče zanohtnice ter seveda pogosti prehladi in druge virusne bolezni. Med simptomi pomanjkanja so še črevesne težave, driska, težave s plodnostjo, izpadanje las, slabovidnost, zastajanje rasti pri otrocih in počasno celjenje ran.

Pozitivni vplivi cinka

Preprečuje prehlade in vpliva na odpornost, saj spodbuja delovanje limfnih žlez, pomaga pri nastanku protiteles in krepi delovanje belih krvničk oziroma limfocitov. Ob tem v organizmu vpliva na nastajanje testosterona in pri moških zmanjšuje tveganje za raka na prostati, krepi libido in dviga raven energije, povečuje število in gibljivost spermijev, vpliva na presnovo vitamina A in na nočni vid ter zagotavlja zdravje kože in spodbuja celjenje ran.

Viri cinka

Največ ga je v živilih živalskega izvora, govedini, jagnjetini, puranu in svinjini, jajcih (zlasti rumenjaku), mlečnih izdelkih (zlasti kefirju), morski hrani (predvsem školjkah). V rastlinskih živilih ga je največ v tistih, ki so bogata z beljakovinami (stročnice, oreški, semena, rjavi riž, gobe), vendar ga telo nekoliko težje sprejme.

Priporočeni odmerek cinka za ženske je osem miligramov na dan, za moške 11 in za doječe mame 12 miligramov. Pretiravanje ni na mestu, pri količinah nad 50 miligramov dnevno lahko pride do predoziranja, kar se kaže s prebavnimi motnjami in z bruhanjem. Dolgotrajno pretiravanje vodi v slabokrvnost, oslabljen imunski sistem in druge težje posledice.



Cink in vitamin C, močan par

Cink in vitamin C sta močan par in zaveznika odpornosti. Zlasti v času prehlada in gripe je njuna kombinacija obvezna. Poleg že naštetih, s cinkom bogatih živil ne pozabite na limone, pomaranče, kivi in druga živila, ki se ponašajo z znatnim odmerkom vitamina C.