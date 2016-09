Migajmo vsak dan!

Gibalna kultura se začne v družini in nadaljuje v šoli, kljub vztrajnemu opozarjanju na pomen zdrave prehrane in gibanja pa smo Slovenci vse debelejši. Rekreacije se največkrat lotimo, ko že občutimo posledice: čezmerna teža povzroča številne tegobe, pogosto pa pozabljamo na trpljenje kosti in sklepov, ki se lahko ob nenadni agresivni vadbi hudo poškodujejo, med rehabilitacijo, če si želimo uspeha, pa je nujno tesno sodelovanje s fizioterapevtom.



Vaje za moč in gibljivost ter ozaveščanje o pravilni telesni drži, ki ohranja dobro stanje lokomotornega sistema, bi morali biti del vsakdanjika že v prvih letih osnovne šole, opozarja Gabrijela Starc, predsednica združenja fizioterapevtov Slovenije: »V angleških šolah se otroci naučijo imena glavnih mišic oziroma mišičnih skupin in pravilnega načina raztezanja le-teh. Raztezati jih je treba vsak dan, in sicer je treba izvajati po tri ponovitve z zadržkom 30 sekund. Naučijo jih vaj za stabilnost trupa in deklice tudi že v osnovni šoli izvajanja vaj za mišice medeničnega dna.« Vse od leta 1996 je 8. september svetovni dan fizioterapije. Začelo se je že leta 1951 v Londonu, ko je enajst držav dalo pobudo o ustanovitvi Svetovne zveze fizioterapevtov (WCPT – World Confederation for Physiotherapists). Organizacija je neprofitna, s sedežem v Londonu, danes združuje 117 držav članic. »Združenje fizioterapevtov Slovenije je polnopravni član te organizacije od leta 1995,« nadaljuje Starčeva. »Fizioterapevti spadamo v tretjo največjo migracijsko poklicno skupino med zdravstvenimi poklici v EU, takoj za medicinskimi sestrami in zdravniki. Od letos je v veljavi e-profesionalna karta, ki omogoča pretok fizioterapevtov na osnovi elektronske prijave. V Sloveniji imamo danes okoli 1290 aktivnih fizioterapevtov z višjo in visoko izobrazbo, delež zadnjih je večji. V Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami nekdanje Jugoslavije, nismo nikoli izobraževali srednjih fizioterapevtov.«



Fizioterapevti so zaposleni na primarni ravni, v zdravstvenih domovih in zdraviliščih, vse več je tudi zasebnikov, ki ponujajo plačljive storitve, največ pa jih deluje na sekundarni ravni, torej v obeh slovenskih univerzitetnih središčih in bolnišnicah. Zaposleni so na vseh oddelkih, največ jih je na ortopediji, travmatologiji in nevrologiji, veliko jih je tudi na ginekologiji, dermatologiji in oftalmologiji, prav posebno vlogo pa imajo na področju rehabilitacije, v Soči v Ljubljani. Mnogi so vključeni v zavode za invalidno mladino in v domove za starostnike. »Fizioterapevti v našem združenju si prizadevamo za boljše razmere teh obrobnih skupin in pozivamo politike, da bi uvedli patronažno fizioterapijo in tako poskrbeli za bolnike, ki potrebujejo trajno fizioterapevtsko oskrbo. Prav tako si želimo spremeniti normativ v domovih za ostarele, zdaj za 150 varovancev skrbi en sam fizioterapevt – jaz se vedno pošalim, da jim lahko vsak dan nameniš en lep dober dan in vodiš telovadbo po zvočniku,« opozarja sogovornica.



Nevarni vikend športniki



Fizioterapevt je pri svojem delu dokaj samostojen. Bolnika napoti osebni zdravnik ali specialist, plačljive storitve pa omogočajo takojšen dostop do fizioterapevta, brez predhodne odobritve zdravnika, kar je v Evropski uniji vse pogostejša praksa. Fizioterapevt na osnovi ocene bolnika in težave izbere ustrezne postopke in tehnike; izbira med ročnimi tehnikami in drugimi, kot so ultrazvok, laser, visokofrekvenčna in magnetna energija, neizogiben del programa je tudi kinezioterapija, gibalna in terapevtska gimnastika. Pomembni so še zdravstvena vzgoja, svetovanje o primerni telesni dejavnosti in predpis vaj za poznejše samostojno izvajanje, pojasnjuje Starčeva.



Največ dela fizioterapevtom omogočijo športniki, ki svojo kariero pogosto končajo s posledicami predvsem na mehkih in kostnih telesnih strukturah: »Velike sile napornih treningov ob veliki želji po uspehu se zrcalijo na telesu. Pri njih niso redki umetni kolki, hernije hrbteničnih diskusov, obsežne in nadležne zarastline predhodno pretrganih mišic, ponavljajoča se vnetja tetiv. Tudi ni redko, da vrhunske telovadke in baletnice končajo kariero zaradi urinske inkontinence ali osteoporoze, ki se razvije zaradi hormonskih motenj, napornih treningov, neustrezne prehrane in celo stradanja, težave pa opazijo šele pri prvem zlomu kosti.« Veliko težav pa si nakopljemo tudi navadni smrtniki, ki se s športom najraje ukvarjamo ob koncu tedna. Takrat pogosto precenimo svoje sposobnosti, v želji, da bi nadoknadili zamujeno, pa si lahko naprtimo marsikatero tegobo. »Pravilno je biti vsak dan zmerno aktiven. Ne uporabljajmo dvigala. Za pot v službo namesto z avtom hodimo peš ali s kolesom, vsak dan izvajamo vaje za gibljivost sklepov in moč mišic. Za to ni treba hoditi v fitnes, vaje z lastno težo telesa so pogosto dovolj za ohranjanje do pozne starosti. Ključno je, da jih izvajamo redno in da nam jih pokaže strokovnjak na osnovi naše kondicije. Ukvarjati se moramo s sezonskimi športi. Slovenija je za to idealna, poleti plavajmo in planinarimo, pozimi smučajmo, tecimo na smučeh, drsajmo, se sankajmo, jeseni in pomladi več tecimo in hodimo. Nujno je, da se ves čas premikamo! In še, tudi ob morebitni poškodbi lahko fizioterapevt in bolnik pričakujeta boljše rezultate ob boljši telesni pripravljenosti poškodovanca.«

Kdo je fizioterapevt?



Združenje fizioterapevtov Slovenije pokriva dvanajst interesnih področij, in sicer sekcijo za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo, za nevrofizioterapijo, fizioterapijo v športu, sekcijo fizioterapevtov zasebnikov, fizioterapevte za zdravje ženske, fizioterapevte v naravnih zdraviliščih, sekcijo fizioterapevtov v geriatriji, v osnovnem zdravstvenem varstvu, sekcijo za manualno terapijo, sekcijo za fizioterapijo živali, za krepitev zdravja in pa sekcijo študentov. »V tujini lahko fizioterapevti napredujejo v specialiste, na primer manualni terapevt, nevrofizioterapevt, respiratorni fizioterapevt, športni fizioterapevt. Slovenija je premajhna za kaj takšnega. Je pa mogoče pridobiti naziv magister fizioterapije in tudi doktorski naslov. Treba je tudi opozoriti, da mnogi pogosto zlorabljajo naziv fizioterapevt – to nikakor ne more biti maser, alternativni zdravilec ali kineziolog: sploh zadnji se zelo radi poimenujejo kinezioterapevti, kar pa je praviloma naziv za fizioterapevta v Franciji, Belgiji, Luksemburgu. Ko gre za vprašanje terapije, morajo imeti kadri zdravstveno-medicinsko izobrazbo in državni strokovni izpit,« poudarja predsednica združenja fizioterapevtov Slovenije.