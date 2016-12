Meso je boljši vir železa od zelenjave in žit

Pomanjkanje železa v krvi otrok vodi do slabokrvnosti oziroma anemije, katere simptoma sta med drugim slabo počutje in utrujenost. Anemični otroci so prav tako bledi, njihove sluznice so slabše prekrvljene, nimajo teka, niso razpoloženi in niso aktivni kot zdravi otroci. Anemija se dokončno potrdi z merjenjem hemoglobina v krvi.

Kdaj in zakaj je železo pomembno

Železo je pomemben element, nujno potreben za zdrav razvoj in rast otroka, saj pomaga ves organizem oskrbovati s kisikom iz pljuč. Telo ga najbolj potrebuje v dobi intenzivne rasti, torej v prvem letu življenja in v obdobju pubertete. Če se s krvnimi izvidi potrdi anemija, jo je treba zdraviti s preparati z železom. Otroci morajo predpisane uživati vsaj tri mesece oziroma dokler se ne izboljša njihova krvna slika.

Pomoč prehrane

Če gre za blažje pomanjkanje železa, je primanjkljaj treba nadomestiti s primerno prehrano. Ta naj bo bogatejša z živili, ki vsebujejo veliko tega elementa. Na jedilniku vsakega otroka bi moralo biti rdeče meso, saj je izvor železa, ne gre pa zanemariti zelenjave in sadja. Tu so na prvem mestu rdeče sadje (robide, maline, borovnice, ribez), zelena zelenjava (brokoli, špinača, blitva) in rdeča pesa. Dober izvor tega elementa so še rumenjaki, ribe in fižol. Listnata zelenjava vsebuje tudi folno kislino (vitamin B9) in vitamin C, ki pripomoreta k absorpciji železa. Tudi sicer je živila, bogata z njim, priporočljivo kombinirati z vitaminom C, saj ta pripomore k boljšemu izkoristku.

Na drugi strani pa rastlinske vlaknine, žita in mleko znižujejo absorpcijo tega elementa. Zato je zelenjavo primerno kombinirati z mesom in naravnimi sokovi pomaranče, kivija in grenivke. Kombinacije mesa, žit in mlečnih izdelkov niso priporočljive. Če se stanje pri otroku s prehrano ne izboljša, je treba uvajati železo v obliki zdravil.

V življenju se potreba telesa po železu spreminja. Novorojenčki zalogo dobijo iz materinega mleka. V njem je količina železa majhna, je pa izkoristek maksimalen. Adaptirana mleka so najpogosteje z železom obogatena. Pri starejših otrocih je vir tega elementa uravnotežena in pestra prehrana. Anemija povzroča slabšo absorpcijo drugih mineralov in elementov v sledovih, kar se kaže kot slabša odpornost organizma, pri slabokrvnih otrocih so zato pogostejše okužbe dihal.

Meso boljše od zelenjave

Rdeče meso je najboljši vir železa. To je v njem v obliki, ki ga telo lažje izkoristi od železa v rastlinskih virih. Dodaten razlog, ki govori mesu v otroški prehrani v prid, so beljakovine, cink, selen, kalij in vitamini B. To naj bi bilo zato na njihovem jedilniku dvakrat tedensko. Prav tako pomembno, kot da ga uživajo redno, je namreč tudi, da se z njim ne pretirava.