Menstruacija ne sme biti tabu

Časi se spreminjajo in tudi tisti čas v mesecu ni več tabu. Ženske čedalje glasneje govorijo o svojem mesečnem perilu, zaradi česar nekateri val menstrualnega aktivizma primerjajo kar z gibanjem za žensko osvoboditev v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od menstrualnih emojijev do deljenja fotografij krvavih rjuh in hlač na družbenih omrežjih – tabu, ki še vedno otežuje življenje milijonov žensk v deželah v razvoju pa tudi v razvitem svetu, se zdaj raztaplja kot še nikoli doslej.

Bitka na družabnih omrežjih

S pomočjo mobilnih aplikacij za spremljanje menstruacije, s katerimi ženske spoznavajo različne faze menstrualnega ciklusa, poskušajo aktivisti in aktivistke "odpraviti občutek sramu s teme, ki ne bi smela biti skrita. O tem moramo govoriti. Želimo podpreti debato o povsem normalni telesni funkciji," pravi Yvan Savy iz organizacije Plan International, ki je letos odprla natečaj za najboljši menstrualni emoji. Zmagal je emoji spodnjih hlačk z dvema kapljicama krvi, medtem ko je britanski proizvajalec toaletnih izdelkov Bodyform kalifornijskemu uradu Unicode, ki odobrava nove računalniške piktograme, predlagal kar šest femojijev, ki govorijo o menstruaciji.

Menstrualni aktivizem nekateri primerjajo celo z gibanjem za žensko osvoboditev v osemdesetih letih dvajsetega stoletja.

Rastoče zavedanje o menstruaciji je družabna omrežja ujelo nepripravljena: Instagram je doživel val neodobravanja, ko je odstranil dve fotografiji, ki ju je pred dvema letoma objavila kultna kanadska pesnica Rupi Kaur in ki so kazale drobne kapljice krvi na njenih hlačah in rjuhah. Skoraj dva milijona sledilcev sta jo podprla pri njenem boju proti dvoličnosti "šovinistične družbe, ki ima ženske za spolne objekte in ki hoče, da nosim spodnje perilo, noče pa vedeti, da malce puščam". Podobe krvaveče ameriške glasbenice Kiran Gandhi, ki je pretekla londonski maraton brez tampona, so prav tako postale viralne, pri čemer so številni podprli njeno radikalno dejanje, s katerim se je uprla "sramotenju".

Odpravljanje predsodkov

Medtem ko raziskave kažejo, da je številnim ženskam na zahodu še vedno neprijetno govoriti o menstruaciji, pa številna dekleta v Indiji in še marsikje po Afriki zaradi predsodkov in mitov ter pomanjkanja ustreznih stranišč med mesečnim perilom raje ostanejo doma, kakor da bi šla v šolo. Kakor pravi Savy, mora kar polovica deklet v Etiopiji vsak mesec ostati doma po več dni, v Ugandi pa zaradi menstruacije zamudijo petino pouka. V Bangladešu morajo biti dekleta med menstruacijo tiho, sicer jih javno sramotijo in fizično omejujejo. V Nepalu so prepovedali starodavni hindujski običaj, imenovan čaupadi, po katerem so morala dekleta med menstruacijo zapustiti dom in spati v kolibi. Številne skupnosti v Nepalu menstruacijo še vedno dojemajo kot nekaj nečistega.

Pri organizaciji Plan International so prepričani, da do rešitve v revnejših državah vodijo predvsem izobraževanje ljudi in boljše higienske razmere in izdelki. Drugi pa menijo, da se je treba predsodkov lotiti direktno. Profesorica Christina Sobel z univerze v Massachusettsu in predsednica Združenja za raziskave menstrualnega ciklusa je prepričana, da dokler ne bomo odpravili vseh mitov, povezanih z menstruacijo, in razjasnili, za kakšen biološki proces sploh gre, ne bomo odpravili predsodka, da gre za nekaj umazanega in sramotnega.

Celo v najbolj feminističnih družbah ima javnost precej različno mnenje o tej tematiki. Na postajah stockholmskega metroja so nedavno postavili plakate švedske umetnice Liv Stromquist s krvavečimi drsalkami in pripisom "Vse je v redu (samo krvavim)", a so jih hitro umaknili zaradi številnih pritožb, da so ogabni. "Za našo družbo je tako šokantno videti menstrualno kri," je dejala Gandhijeva po svojem krvavečem maratonu.

A večina ni mogla prehvaliti Bodyforma, ki je v oglasih za damske vložke zamenjal tradicionalno modro tekočino s krvavo rdečo, da bi pokazal, kako vpojni so njegovi izdelki. Menstruacija v Britaniji postaja pomembna politična tema, potem ko so opozicijski laburisti obljubili, da bodo v primeru zmage na volitvah uvedli brezplačno deljenje vložkov na šolah, v zavetiščih za brezdomce in delilnicah hrane. A največje korake bo treba narediti v državah v razvoju.