Menopavza lahko nastopi zelo zgodaj

Perimenopavza pomeni prehodno obdobje, dolgo od nekaj mesecev pa tudi do več let, preden ženska vstopi v klimakterij. Takrat se poslavljajo menstrualni ciklusi kot posledica usihanja delovanja jajčnikov, obdobje pa se konča z zadnjo menstruacijo. Prelomnih sprememb praviloma ne gre pričakovati pred 40. ali celo 45. letom, toda strokovnjaki opozarjajo, da nas lahko različna nihanja doletijo že po koncu tretjega desetletja življenja.



Neredne menstruacije so že pomemben znanilec, da se v telesu dogaja nekaj pomembnega, kaj pa – pomanjkanje spolne sle? Če ste v razmerju s partnerjem srečni, ne uživate zdravil, kot so antidepresivi, in ste sicer zdravi, je lahko pomanjkanje želje po spolnosti morda posledica perimenopavze.



Oblivi vročine, navali krvi predvsem v glavo in vrat, z rdečico in občutkom vročice, ki se lahko pojavljajo tudi več kakor desetkrat na dan, so še en znak, da se vaše telo pripravlja na prelomnico: če vas oblije nenadoma in silovito, pri tem pa se vam poveča srčni utrip, se lahko napoveduje menopavza, če pa so vročinski valovi blagi in se pojavljajo predvsem v obdobju menstruacije, ni razloga za preplah. Navali vročine so lahko tudi posledica uživanja nekaterih zdravil, zato se ob morebitnih stranskih učinkih posvetujte z zdravnikom.



Nespečnost je izjemno moteč simptom, ki ga nikakor ne gre zanemariti, kajti nenehna utrujenost zanesljivo povzroča razdražljivost, tudi tesnobo in depresijo, slabše počutje čez dan in načenja zdravje. Če neprespane noči spremlja še potenje, ki ga do zdaj še niste opazili, je čas za posvet s strokovnjakom. Ste se zredili? Čezmerna teža je vsekakor znak za preplah – če niste ravno opustili redne vadbe in se začeli rediti iz vam znanega razloga, je obisk pri zdravniku vsekakor smiseln. Če ne uživate zdravil, ki bi lahko povzročala kopičenje kilogramov, se lahko napoveduje menopavza, lahko pa se v ozadju skriva tudi katera bolezen, zato ne omahujte in se posvetujte s strokovnjakom!



Kaj naj ženska stori zase?



Nočni počitek naj traja najmanj sedem ur. Nujna je opustitev kajenja in drugih razvad, kot so čezmerno uživanje alkohola in prečiščenih ogljikovih hidratov ter kave, ki odplakuje kalcij iz kosti! Prehrana naj bo uravnotežena s polnovrednimi živili, zelenjavo in sadjem, obroki naj bodo redni, post je prepovedan, saj je telo že pošteno izčrpano! Ne pozabimo na živila, ki vsebujejo rastlinske estrogene, kot so lan, oreški, jabolka in ovseni kosmiči, ter na ključne vitamine in minerale, kot so antioksidanti (selen, vitamin C, vitamin E), vitamini skupine B, vitamin A, kalcij, magnezij, cink – ženska jih dobi z ustrezno prehrano ali vitaminskimi dodatki. Redna telesna dejavnost je nujna, priporočeno je izpostavljanje kože obraza in rok zmernemu soncu trikrat na teden po 15 minut, da dobimo dovolj vitamina D za ohranjanje kostne mase. Privoščimo si katero od metod umirjanja in sprostitve, denimo jogo ali meditacijo, in se družimo z ljudmi, ki nas znajo nasmejati!



Značilni znanilci klimakterija so še vrtoglavice, glavoboli, utrujenost, razbijanje srca, tiščanje pri srcu, bolečine v želodcu, motnje razpoloženja in motnje koncentracije. Pozneje, lahko tudi po menopavzi, se pojavijo še suha koža, izpadanje las, bolečine v kosteh in sklepih, suha nožnica in bolečine med spolnimi odnosi. Pešanje delovanja jajčnikov posredno vpliva tudi na delovanje drugih žlez z notranjim izločanjem (npr. ščitnice), zato se lahko v tem obdobju pojavijo motnje v njihovem delovanju. Zaradi spremenjenega hormonskega stanja se pogosteje povišajo vrednosti krvnega holesterola in tlaka s pospešeno aterosklerozo, opozarjajo strokovnjaki, kar povečuje tveganje za srčno-žilna obolenja. Pogostejše so tudi težave z uhajanjem seča. Zaradi pomanjkanja spolnih hormonov se znižuje gostota kosti, kar lahko privede do osteoporoze z zlomi. Pri zelo izraženih klimakteričnih simptomih, pri prezgodnji ali povzročeni menopavzi (zaradi zdravljenja bolezni), se je smiselno posvetovati o nadomestni hormonski terapiji.



In ne pozabite, čeprav ste že v klimakteriju, še ne pomeni, da nikakor ne morete več zanositi, zato strokovnjaki svetujejo, da za ustrezno zaščito med spolnimi odnosi skrbite še najmanj eno leto.