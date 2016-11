Meditacijo priporočajo celo zdravniki

Poznamo več vrst meditacije, ki imajo različne namene, od vsakega posameznika oziroma njegovih želja pa je odvisno, katero bo izbral, pripoveduje Monika Radič iz Ljubljane, ki je tečaj za vaditeljico meditacije opravila pri Cristy Žmahar. »Meditacija je lahko statična, dinamična, skupinska ali individualna, z odprtimi ali zaprtimi očmi. Nekaterim zadostuje zgolj usmerjanje pozornosti na dih in opazovanje lastnih misli. Lahko se osredotočamo na svoje telo ali na plamen sveče. Nekaterim ustreza ponavljanje manter, drugim zvočna meditacija – gong, bobnanje.«



Na vprašanje, kaj je meditacija in zakaj sploh meditirati, odgovarja: »Meditacija je čudovito orodje, ki nas privede do globljega spoznavanja samega sebe. Je tehnika, s katero popolnoma sprostimo telo in umirimo um, vendar je veliko več kot le sprostitev. Z njo dosežemo višje stanje zavesti, ki nam omogoči, da na življenje pogledamo z drugačnega zornega kota. Omogoči nam vpogled vase in opazovanje lastnih misli, občutkov. Z redno meditacijo spoznamo, da nismo naš um, da nismo naše misli, in se ne poistovetimo s svojimi občutki. To ne pomeni, da izbrišemo vse misli in se popolnoma izklopimo, temveč jih opazujemo, sprejmemo, vendar se vanje ne zapletamo. Če smo pripravljeni, se nam začnejo odkrivati vzorci, prepričanje, ki nas omejuje, in naša naloga je, da to razrešimo. Z meditacijo prisluhnemo sebi, spoznamo, kaj nas zares osrečuje. Okrepi se intuicija, in ko se odločimo, da ji bomo sledili, zaživimo mirno in harmonično. Tako lahko izboljšamo vsa področja svojega življenja, zmanjšamo stres in z njim povezane zdravstvene težave. Z meditacijo dvignemo raven energije in krepimo pozitivna občutja.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«