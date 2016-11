Med sladkornimi bolniki vse več predšolskih otrok

Delež vse mlajših bolnikov se povečuje tudi pri tipu 2, kjer lahko vzroke iščemo tudi v valu debelosti. Sladkorna bolezen prežema življenje posameznika, strokovnjaki si zato vse bolj prizadevajo, da bi obolele karseda razbremenili.

Sladkorna bolezen je kronično stanje, pri katerem celice trebušne slinavke ne proizvajajo dovolj hormona inzulina oziroma pri katerem telo proizvedenega inzulina ne more učinkovito uporabljati. To glukozi oteži prehod v celice, zato te ne morejo normalno delovati, pri tem pa je motena tudi presnova ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Za sladkorno boleznijo tipov 1 in 2 se v Sloveniji po lanskoletnih podatkih z zdravili zdravi približno 106.000 ljudi, obolelih pa je vsako leto za tri odstotke več!



»Pri sladkorni bolezni je ključno, da telesu primanjkuje učinkov inzulina,« pojasnjuje diabetologinja dr. Jelka Zaletel, dr. med, predsednica Diabetološkega združenja Slovenije. »Pri tipu 1, ki je redkejši, ima ga pet do deset odstotkov vseh bolnikov, gre za skorajda popolno odpoved delovanja trebušne slinavke, to pomeni, da v telesu ni več inzulina, ki je potreben vsaki celici, da lahko normalno živi. Bolezen se razvije hitro in celice, ki izločajo inzulin, naglo propadajo, zato se kmalu pojavijo težave, povezane z visokimi vrednostmi krvnega sladkorja. To so žeja, nehoteno hujšanje, pogosto uriniranje, utrujenost. Ti simptomi bolnika privedejo do zdravnika, ki po diagnozi uvede takojšnje zdravljenje.«

Obolevamo vse mlajši



Sladkorna bolezen tipa 2 je mnogo pogostejša – trebušna slinavka ob odkritju še izloča inzulin, vendar ga je premalo oziroma se tkiva na to količino ne odzivajo več v zadostni meri, nadaljuje sogovornica: »Trebušna slinavka je prizadeta, sčasoma vse bolj peša in propada, zato sta ključna zgodnje odkritje bolezni in pravočasno zdravljenje. Takrat ravni krvnega sladkorja še niso tako visoke, da bi povzročale hude težave, povzročajo pa že škodo na žilju. Bolezen sčasoma napreduje in zdravljenje se spreminja iz leta v leto. Na začetku lahko pri nekaterih bolnikih zadostuje že ustrezna prilagoditev življenjskega sloga, torej zdrava prehrana in redno gibanje, pozneje pa se zaradi napredovanja dodajajo zdravila, pri čemer imamo veliko različnih možnosti, tudi inzulinsko zdravljenje.« Obstajajo tudi druge vrste sladkorne bolezni, vsekakor pa je pomembno omeniti težave, ki se lahko pojavijo med nosečnostjo, poudarja dr. Zaletelova: »Vsaka šesta ali sedma nosečnica ima sladkorno bolezen, zato je nujno, da jo pravočasno pregledamo in ustrezno zdravimo ter tako izboljšamo izhod nosečnosti tako za mater kot za otroka.«



Sladkorna bolezen tipa 1 je še vedno pogostejša v otroštvu in mladosti, pri tem pa je izjemno skrb vzbujajoče, da se občutno povečuje obolevnost pri predšolskih otrocih. Zakaj je tako, znanost odgovora še ne pozna, sogovornica pa pojasnjuje, da je pojavnost primerljiva z drugimi evropskimi državami. »Za sladkorno bolezen tipa 2 je včasih veljalo, da je pogostejša pri starejših ljudeh, zdaj pa se vse bolj pojavlja tudi pri delovno aktivni populaciji in celo pri otrocih in mladostnikih, kar lahko povežemo s trendom povečevanja telesne teže in večjega deleža maščevja,« nadaljuje sogovornica. »Tip 1 pa ni vezan na telesno težo, zato tudi ni jasnega odgovora, zakaj se povečuje obolevnost, in tako za zdaj tudi nimamo rešitve, kako bi to preprečili.« Pri pojavnosti obeh oblik je pomembna dednost, ta je pri tipu 2 še nekoliko močnejši dejavnik. Na genetiko seveda ne moremo vplivati, lahko pa občutno spremenimo življenjski slog, poudarja dr. Zaletelova: »Tako lahko preprečimo ali vsaj bistveno odložimo razvoj bolezni. Vsekakor je velika razlika, ali zboliš pri petdesetem ali osemdesetem letu.«



Okolje ima osrednjo vlogo



Kot rečeno, sta telesna dejavnost in ustrezna prehrana, predvsem sredozemska, ki je bogata z vlakninami, pomembna dejavnika pri preprečevanju in obvladovanju bolezni, veliko škode pa lahko povzroči alkohol, ki lahko pri čezmernem uživanju okvari del trebušne slinavke, odgovoren za izločanje prebavnih sokov, pri hudi zlorabi pa se zabrazgotini tudi tisti del, odgovoren za inzulin, tako se lahko razvije pankreatogena sladkorna bolezen. V Sloveniji po oceni sogovornice ne blestimo ravno po ozaveščenosti glede tveganj za razvoj sladkorne bolezni, čeprav že od leta 2002 v vseh zdravstvenih domovih izvajajo programe za širjenje znanja, v katere vključujejo posameznike in jih spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu. »Ni pa vse odvisno od posameznika,« pravi Zaletelova. »Pomembno je tudi okolje, v katerem živiš: če ti to ne omogoča gibanja in ustrezne prehrane, pri čemer ne govorim o dragih živilih, temveč lokalnih, sezonskih in svežih, je težko računati le na razumevanje posameznika. Potem je tu še vpliv zakonodaje, ne pozabimo pa na splošno družbeno klimo, ki ima neznanski vpliv na naše odločitve glede prehrane, sploh pri mladostnikih.« Kot rečeno, zdrava prehrana ni nujno cenovno težko dostopna, kot se ob pogledu na trgovske police pogosto zdi, opozarja dr. Zaletelova: »Osebe s sladkorno boleznijo so zaradi dejstva, da njihovo telo ne deluje več ustrezno, primorane vedeti veliko več o prehrani kot zdravi ljudje. Vse je odvisno tudi od tipa bolezni, od faze napredovanja – bolj ko trebušna slinavka peša, bolj se mora posameznik zavedati vpliva prehrane na zdravje. Za osebe s sladkorno boleznijo veljajo običajna pravila o zdravi prehrani, čeprav se številni izdelki oglašujejo kot najprimernejši za diabetes. Nakup takšnih izdelkov nikakor ni potreben, treba je preprosto razumeti osnovne gradnike prehrane in vedeti, kako sestaviti obrok. V tujini so nekatere izdelke, ki naj bi bili namenjeni sladkornim bolnikom, analizirali in ugotovili, da vsebujejo namesto ene vrste sladkorja drugo vrsto sladkorja. Ampak sladkor je sladkor. Žito je žito in tako naprej. Pogosto naj bi vsebovali veliko soli in tudi maščob, tako da so se ta živila izkazala celo za manj primerna kakor osnovna, sestavljena hrana.«



Vsaka bolezen svoja slika



Bolj ko sladkorna bolezen tipa 2 napreduje in bolj ko trebušna slinavka popušča, bolj se mora posameznik posvetiti ustrezni izbiri živil, pri tem pa so mu ves čas ob strani zdravniki in diplomirane medicinske sestre edukatorke, ki usklajujejo zahteve bolezni, zmožnosti posameznika za razumevanje teh kompleksnih procesov in vrsto zdravljenja, pojasnjuje sogovornica: »Tako dobi vsaka sladkorna bolezen svojo podobo, bolj ko propada trebušna slinavka, bolj so individualna navodila. Pri tipu 1 je treba naučiti ljudi, da razmišljajo namesto trebušne slinavke že od prvega dne. Bolniki gredo s svojo sladkorno boleznijo skozi različna obdobja, študij, nosečnost, kariero, postanejo dedki in babice – naše ekipe jih tako spremljajo skozi vse življenje.« Priprava ustreznih jedi, uživanje zdravil, merjenje ravni sladkorja v krvi, pregledi: kot kažejo raziskave, bolnik z diabetesom na svojo bolezen pomisli vsakih 20 minut. »Sladkorna bolezen pač prežema njegovo življenje, a ne smemo pozabiti, da je bolnik še marsikaj drugega v življenju: lahko je direktor, mama, rudar, šolar, ima različne hobije … Kako uravnovesiti zahteve sladkorne bolezni in izzive, s katerimi se mora spoprijemati bolnik, je zelo zahtevno delo, zato si strokovnjaki želimo bolnike karseda razbremeniti, tako psihološko kot sociološko. Bolniki pravijo, da lahko ob ustrezno vodeni bolezni živijo polno življenje, sploh tisti, ki veliko vlagajo v zdravljenje, naloga zdravnikov pa je, da jim pri tem čim bolj pomagamo.«



Tveganje za druge bolezni



Sladkorna bolezen lahko s seboj prinese še druge težave, opozarja dr. Zaletelova: »Pri sladkorni bolezni ne spremljamo samo krvnega sladkorja, tu so tudi vrednosti maščob in krvnega tlaka, možnosti kroničnih zapletov, težave srca in ožilja, oči, ledvic, prizadetosti živčevja in prekrvavitve nog, sploh če se na stopalih pojavijo okužbe. Tudi potek gripe ali pljučnice se lahko zaplete, zato je cepljenje, ko je le mogoče, priporočljivo. Zaplete se lahko zdravljenje nekaterih drugih bolezni, zato je nujno, da osebe s sladkorno boleznijo o tem, da imajo sladkorno bolezen, obvestijo vsakega zdravnika. Pri tipu 2 je več tveganj za pojav raka, zato je smiselno, da se bolniki odzivajo na presejalne programe, ob pojavu težav pa nemudoma obiščejo zdravnika. Pri tipu 2 je tudi več možnosti za pojav depresije in splošno slabše duševno počutje.«



Letos bosta v središču svetovnega dne, ki ga zaznamujemo vsakega 14. novembra, zgodnje odkrivanje diabetične retinopatije in redno pregledovanje oči. »V Sloveniji je bilo lani ustanovljenih devet centrov, kjer po enaki metodi pregledujejo oči, spodbujanje k udeleževanju pregledov bo ena od letošnjih tematik. Posvetili se bomo tudi korakom za preprečevanje amputacij, enaki dostopnosti do kakovostne edukacije, ne glede na to, ali se bolnik zdravi na primarni ali sekundarni ravni, kako se zdravi in kje živi. Izjemno pomembna točka bo krepitev vloge laične javnosti za obvladovanje sladkorne bolezni: gre za vzpostavitev mreže laičnih svetovalcev in omogočanje aktivne participacije bolnikov pri oskrbi drugih bolnikov s sociološkega vidika. Gre tudi za zagotavljanje soodločanja uporabnikov zdravstvenega sistema. Koordinativna skupina nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni sicer že ima aktivne predstavnike bolnikov, zdaj pa želimo to povezanost še okrepiti,« še sklene dr. Zaletelova.