Marihuana in shizofrenija

Obsežna ameriška študija je razkrila, čemu koristi in škodi marihuana; njeno uživanje prinaša več slabosti kot koristi, pravijo znanstveniki in ljudi opozarjajo, naj se dobro podučijo o marihuani, kanabisu in kanabinoidih, preden jih začnejo uporabljati. Marihuana dokazano blaži vrtoglavico zaradi kemoterapije, skoraj zagotovo blaži kronično bolečino in pomaga ljudem zaspati. Pri določenem odstotku uporabnikov je bila učinkovita pri zdravljenju krčev pri multipli sklerozi, po drugi strani pa ni dovolj raziskav in dokazov, da učinkovito zdravi epilepsijo, prav tako ne, da zdravi raka, sindrom razdražljivega črevesja ter nekatere simptome parkinsonove bolezni. Obstajajo močni dokazi, da marihuana veča tveganje nastanka shizofrenije in drugih vrst psihoz (zlasti pri rednih uživalcih), ter jasni dokazi, da je povezana s težjimi respiratornimi simptomi in pogostejšimi epizodami kroničnega bronhitisa. Obstaja povezanost med uporabo marihuane in poznejšo odvisnostjo od drugih substanc (alkohol, cigarete, druge droge). Tveganje razvoja depresivnih motenj je nizko. Pri nosečnicah je kajenje trave povezano z nižjo porodno težo otroka, kako vpliva na otrokov razvoj, ni dovolj dokazov, prav tako ne, ali je povezano s sindromom nenadne smrti ali uživanjem opojnih substanc. Prav tako ni jasnih dokazov o povezanosti marihuane in rakom pljuč, prostate ter maternice.