Manjše tveganje za možgansko kap

Nedavna švedska epidemiološka raziskava, objavljena v reviji Journal of Alzheimer's Disease, je pokazala, da imajo bolniki z demenco in atrijsko fibrilacijo, ki prejemajo zdravilo proti strjevanju krvi varfarin, manjše tveganje za ishemično možgansko kap, manjšo smrtnost in so brez večjega tveganja za možgansko krvavitev. V raziskavi je sodelovalo 50.000 bolnikov iz švedskega nacionalnega registra za demence od 2007. do 2014. Med njimi jih je imelo 8000 znano atrijsko fibrilacijo. Približno četrtina od teh se je zdravila z varfarinom, več kot tretjina jih je prejemala aspirin ali drugo antiagregacijsko zdravljenje, tretjina ni prejemala zdravljenja, ki preprečuje strjevanje krvi.

Rezultati so pokazali, da zdravljenje z varfarinom, v primerjavi z bolniki brez antitrombotičnega zdravljenja, ni bilo povezano s povečanim tveganjem za znotrajmožgansko krvavitev ali krvavitve v splošnem. V primerjavi z bolniki z antiagregacijsko terapijo prav tako ni bilo povečanega tveganja za znotrajmožgansko krvavitev, je bilo pa zdravljenje z varfarinom povezano z blago povečanim tveganjem za krvavitve v splošnem. »Gre za rezultate, pridobljene na zelo veliko bolnikih z demenco, ki so bili sistematično zbrani z uporabo registrov, kakor omogoča švedski zdravstveni sistem, kar ugotovitvam daje dodatno vrednost. Poudariti je treba tudi, da je demenca s svojimi značilnostmi in napredujočo naravo stanje, kjer je odločitev za izbiro zdravljenja še veliko bolj individualno prilagojena kot v običajni klinični praksi,« pravi Milica Gregorič Kramberger, specialistka nevrologije in vodja Centra za kognitivne motnje Nevrološke klinike UKC Ljubljana.

Zdravljenje atrijske fibrilacije pri starejših bolnikih z demenco je kontroverzna tema.

Atrijska fibrilacija je sicer najpogostejša motnja srčnega ritma pri odraslih in vzrok za približno 20 odstotkov ishemičnih možganskih kapi. Za preprečevanje slednjih pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo se uporablja antikoagulantno zdravljenje, ki je za preventivo možganske kapi redkeje predpisano pri bolnikih z demenco, čeprav trenutne smernice demence specifično ne navajajo kot izključitveni kriterij. »Zdravljenje atrijske fibrilacije pri starejših bolnikih z demenco je kontroverzna tema. Višja starost je dejavnik tveganja za ishemično možgansko kap, po drugi strani pa je višja starost tudi dejavnik tveganja za krvavitev.

Znano je, da imajo bolniki z demenco spremembe v možganovini, ki bi jih ob antikoagulantnem zdravljenju lahko bolj ogrožale za znotrajmožgansko krvavitev. Podatkov o tem je v literaturi malo, zato smo želeli preveriti, kakšna sta tveganje in učinkovitost zdravljenja z varfarinom pri bolnikih z demenco,« je o izsledkih raziskave dejala Ana Šubic, specializantka nevrologije in doktorska študentka Univerze v Ljubljani, ki je izvedla raziskavo skupaj s soavtorji na Inštitutu Karolinska v Stockholmu na Švedskem.