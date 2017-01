Manj znana dejstva o ženski zadnjici

Ženska zadnjica je od nekdaj deležna posebne pozornosti. Ne ocenjujejo je zgolj ženske same in seveda moški, z njo se ukvarja tudi znanost. Ta se je dokopala do sedem zanimivih ugotovitev.

Dobra maščoba

Znanstveno je dokazano, da maščobno tkivo na zadnjici (drugače od tistega, ki se nabira na trebuhu) na zdravje vpliva pozitivno in zmanjšuje verjetnost diabetesa in srčno-žilnih bolezni.

Najmočnejša mišica

Gluteus maksimus ali sedalna mišica je ena najmočnejših mišic človeškega telesa.

Dobrodošli komplimenti

Študija, v kateri so sodelovale ženske različnih starosti, je pokazala, da so najzadovoljnejše, kadar partner pohvali njihovo zadnjico.

Prave hlače

Prvi modeli ženskih kavbojk, namenjeni široki potrošnji, so bili zasnovani tako, da so poudarili ta atribut.

Dragocena

Veliko vode je že preteklo od tedaj, ko je Jennifer Lopez zavarovala svojo zadnjo plat. Po nekaterih ocenah vrednost te znaša 27 milijonov dolarjev.

Pri ženskah je večja

Ženske imajo po naravi večjo in izrazitejšo zadnjico od moških zaradi estrogena, ki je odgovoren za kopičenje maščobnega tkiva na tem delu telesa.

Rekorderka

Mikel Ruffinelli je v tem trenutku uradna lastnica največje zadnjice. Obseg njenih bokov znaša 252 centimetrov.