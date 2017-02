Manj seksa, dolgo življenje

Le kaj je skrivnost dolgega življenja, se človeštvo sprašuje že dolgo, britanski znanstveniki pa so morda le odkrili odgovor. In medtem ko eni vztrajajo, da je treba za dobro počutje in zdravje seksati vsak dan, drugi zatrjujejo, da je boljša – vzdržnost.



Le tako lahko pojasnimo, zakaj nune in duhovniki, torej vsi, ki so se zapisali celibatu, doživijo tako visoko starost, menijo strokovnjaki z univerze Sheffield, ki so domnevno potrdili tudi z raziskavo, v kateri so sodelovali – črvi. Primerki velikih mokarjev, ki se niso razmnoževali, so živeli dlje, medtem ko so tisti, ki so vsak dan ustvarjali potomce, poginili prej – ker so izločili več hormona, potrebnega za proizvodnjo semenčic ali jajčec, kar je izčrpalo njihovo odpornost. Slabši imunski sistem je prinesel večjo dovzetnost za različna obolenja, saj se niso več zmogli braniti pred bakterijami, zato je bila smrt neizogibna, pojasnjujejo strokovnjaki, ki menijo, da bi tudi ljudje lahko živeli kakšno leto več, če bi – seksali manj.



Nune živijo dlje kakor ženske, ki so doživele nosečnost in porod, ne nazadnje pa je imel marsikdo v družini samsko teto, ki je živela neverjetno dolgo, dlje od njenih sester, ki so si v življenju ustvarile družino, opozarjajo britanski raziskovalci. Da torej tisti, ki so življenje zapisali bogu, živijo dlje, ne gre pripisati veri, temveč dobri odpornosti in nenehno nizkemu krvnemu pritisku, kar seveda zmanjšuje možnost srčne in možganske kapi.