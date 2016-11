Manj dišav za boljše zdravje in poslovni uspeh

Različne umetne dišave so slabe za vaše zdravje in vaš poslovni uspeh, so na podlagi nove raziskave zapisali v strokovni publikaciji Air Quality, Atmosphere & Health. To so znanstveniki ugotovili s pomočjo 1136 v študiji sodelujočih Američanov.

Širok pojem

S pojmom dišave strokovnjaki označujejo različne osvežilnike zraka, izdelke za osebno nego (dezodorante, parfume, mila, losjone, kreme za sončenje in šampone), čistila, detergente za pranje perila, dišeče sveče, odišavljen toaletni papir, parfume in kolonjske vode. Izkazalo se je, da je več kot 99 odstotkov populacije tem izpostavljeno vsaj enkrat na teden, saj jih večina uporablja sama (parfumi, praški, mila) ali pa vonja tiste, ki jih uporabljajo drugi. Največkrat gre za kombinacijo obojega.

Kaj pa posledice?

Svet je zato res bolj dišeč, na žalost pa pri skoraj 35 odstotkih vprašanih prav ti vonji izzovejo zdravstvene težave, kot so migrene ali težave z dihanjem. Najpogosteje gre za slednje (18,6 odstotka), sledijo migrene (15,7 odstotka), težave s kožo (10,6 odstotka) in napadi astme (8 odstotkov). Osvežilniki zraka povzročijo 20 odstotkov nevšečnosti, 24 odstotkov sodelujočih pa je povedalo, da ima težave ob nekom, ki je naparfumiran.

Več parfuma, manj denarja

A ne le za zdravje, vonjave so slabe tudi za poslovni uspeh. 20 odstotkov sodelujočih je povedalo, da bi radi čim hitreje zapustili poslovne prostore, kjer je izrazit vonj po osvežilniku zraka.

Škodljiva mešanica

Strokovnjaki domnevajo, da so za vse te tegobe krive sestavine v dišečih izdelkih, ki jih je velikokrat res težko določiti. A več kot 46 odstotkov proizvodov, ki so jih analizirali, vsebuje mešanico 100 in več kemikalij, med njimi je tudi formaldehid. Kemične snovi so bile prisotne tudi v 72,6 odstotka tako imenovanih zelenih izdelkih. Na žalost pa se 64,6 odstotka sodelujočih ljudi ne zaveda, da z uporabo teh dišav škodujejo svojemu zdravju in okolju. 60 odstotkov vprašanih je povedalo, da dišav ne bi uporabljali, če bi se zavedali škodljivosti, in da bi morale biti sestavine na njih jasno označene.

In sklep

Če ste lastnik poslovnega prostora ali le obožujete parfume, z dišavami ne gre pretiravati. Tako zaradi svojega zdravja in zdravja vseh, ki vas obkrožajo, zaradi poslovnega uspeha in seveda tudi zaradi narave.