Mandlji in orehi močnejši od raka

Redno uživanje orehov in mandljev znatno pripomore k okrevanju obolelih za rakom debelega črevesa, so pokazali izsledki ameriške raziskave.

V njej je sodelovalo 826 pacientov s to obliko malignega obolenja po operativno odstranitvi tumorja, ki se ni razširil na druge organe. Število prezgodnjih smrti je bilo v skupini, ki je na teden zaužila vsaj 56 gramov omenjenih lupinastih plodov, 57 odstotkov manjše v primerjavi s kontrolno skupino, ki jih ni vključila v svojo prehrano.

Prehranski strokovnjaki sicer opozarjajo, da so ti sadeži bogati z maščobami ter tudi s kalorijami, zato ne bi smeli zaužiti več kot pet do deset plodov na dan.

Bogastvo hranljivih snovi, a tudi kalorij

Mandlji vsebujejo vitamin E, magnezij, beljakovine, vitamin B2, baker in fosfor. V njih so še fitokemikalije in folna kislina. V 100 gramih mandljev je 578 kalorij, 21,26 grama beljakovin, 19,74 grama ogljikovih hidratov, 11,8 grama dietnih vlaknin in 50,64 grama maščob.

Orehi so bogati z nenasičenimi maščobami (linolinsko in oleinsko kislino) in so zato priporočljiv del vsakodnevne prehrane, zlasti nosečnic. Več kot 60 odstotkov plodu so maščobe in njihova edina slaba stran je kalorična vrednost. V 117 gramih je kar 765 kalorij, 76 gramov maščob, 18 gramov beljakovin in osem gramov dietnih vlaknin. Bogati so tudi z vitaminoma C in E, s kalcijem, z magnezijem in železom.

Dokazano učinkovito

Temidayo Fadelu, zdravnik na bostonskem inštitutu za raziskovanje raka Dana Farber in glavni avtor študije, je z njo želel ugotoviti, ali uživanje lupinastih plodov pozitivno vpliva na zdravje pri srčno-žilnih boleznih, sladkorni bolezni in pri raku debelega črevesa. Izkazalo se je, da je prav z rednim uživanjem teh mogoče znatno izboljšati učinke zdravljenja omenjene oblike raka. »Zdravljenje običajno poteka s kirurškim odstranjevanjem ali kemoterapijo, znaten vpliv pa ima tudi pravilna prehrana,« je povedal strokovnjak, ki bo svoje izsledke skupaj s sodelavci predstavil na letošnji redni konferenci Ameriškega združenja za klinično onkologijo, (Asco ). Ta se bo v začetku julija odvijala v Chicagu.

»Zdrave prehranske navade so med zdravljenjem pogosto potisnjene nekoliko na rob, omenjena študija pa je pokazala, da lahko v veliki meri pripomorejo k premagovanju te bolezni. V prvi vrsti gre za tako preprost način, kot je uživanje lupinastih plodov,« je pojasnil predsednik združenja Asco, kardiolog Daniel Hayes.

Ključni prehrana in vadba

Izsledki še ene, od prve neodvisne raziskave, v kateri je sodelovalo 992 pacientov, pri katerih se rak debelega črevesa ni razširil na druge organe, so pokazali, da so pacienti, ki so po operaciji usvojili zdrav življenjski slog (mediteranska dieta in telovadba), za 42 odstotkov zmanjšali tveganje za ponovni pojav raka in prezgodnjo smrt. Tudi izsledki te bodo predstavljeni na konferenci združenja za klinično onkologijo v Chicagu.