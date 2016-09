Majhne spremembe za bolj zdravo srce

Če ne skrbimo za zdravje srca, smo zelo izpostavljeni tveganju za nastanek srčno-žilnih bolezni, kamor spadajo bolezni srca in možganska kap. Te bolezni so največji ubijalci, vsako leto odgovorni za več kot 17 milijonov prezgodnjih smrti. Po nekaterih podatkih naj bi se ta številka do leta 2030 povečala na kar 23 milijonov! Čeprav na določene vzroke tveganja za srčne bolezni, kot sta starost in genetika, ne moremo vplivati, obstaja vrsta dejavnikov, na katere lahko, in tako posledično zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni srca. Svetovni dan srca je največja svetovna kampanja za ozaveščanje o boleznih srca in žilja ter možganski kapi, saj se z različnimi prireditvami in medijsko izpostavljenostjo približa več kot dvema milijardama ljudi v 120 državah po svetu. Ob letošnjem svetovnem dnevu srca, ki je že sedemnajsti – 29. septembra bo potekal pod geslom Dajmo življenju moč –, so na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije opozorili, da je za svoje zdravje odgovoren vsak sam, ter pozvali k zdravemu načinu življenja, preverjanju pokazateljev svojega zdravstvenega stanja in pravočasnemu ukrepanju ob pojavu znakov, ki lahko povzročijo bolezen.



Kot pravijo na društvu, je potrebnih le nekaj preprostih sprememb, in naše srce bo ostalo močno in zdravo. Poskrbimo za zdrav način prehranjevanja, za redno in zadostno telesno dejavnost. Prav tako se izogibajmo nezdravim razvadam, kot so čezmerno pitje alkohola, pretirano sedeč način življenja, preveč mastne hrane in sladkarij. Poleg tega se moramo izogibati kajenju in s preventivnimi pregledi preverjati svoje zdravstveno stanje. Kazalci, ki kažejo na veliko tveganje za srčno-žilne bolezni, so visok krvni tlak, visok holesterol v krvi, zvišan krvni sladkor, prevelika telesna teža in debelost. In na vse te kazalce lahko z malce discipline in odgovornosti z zdravim načinom življenja vplivamo sami, pravijo na društvu.



Preprosta pravila



Pri preprečevanju bolezni srca je zelo pomembna ozaveščenost o zdravem načinu življenja, ki vključuje zdravo prehranjevanje in gibanje. Dobra novica je, da lahko za kar 82 odstotkov zmanjšate tveganje za nastanek bolezni srca že, če upoštevate vsaj dve od štirih preprostih pravil: prenehajte kaditi, prehranjujte se zdravo, bodite fizično aktivni, se redno rekreirajte ter skrbite za normalno telesno težo. Zato se preventiva bolezni srca in žilja začne že zelo zgodaj, v otroštvu. Redno gibanje je zelo pomembno za zdravo srce: biti mora redno, a hkrati zmerno, brez pretiravanja in hkrati tudi psihična sprostitev. Kot so poudarili na društvu za zdravje srca in ožilja, je Slovenija uspešna na področju preventive ter je na dobri poti, da do leta 2025 zmanjša prezgodnjo umrljivost za 25 odstotkov. Pa vendar z dosežki, poudarjajo pri Društvu, ne moremo in ne smemo biti zadovoljni – ljudje še vedno umirajo prezgodaj, glavni razlog pa je nezdrav način življenja.



Ob letošnjem dnevu srca so v društvu posebej izpostavili problematiko srčnega popuščanja, eno najpogostejših srčno-žilnih bolezni. Ta močno spremeni življenje obolelih in njihovih družin, vendar v društvu poudarjajo, da slovenska medicina zagotavlja bolnikom zdravstveno oskrbo na najvišji ravni, primerljivi z oskrbo v tujini. Tako kot je zdravo srce odvisno od zdravega življenjskega sloga, sta za zdravljenje bolezni srca predvsem pomembni pravočasno odkrivanje bolezenskih znakov in dosledno sodelovanje bolnika pri zdravljenju, so dodali na društvu. M. M. K. Da bo srce zdravo, moramo zanj skrbeti. (Fotografije: shutterstock) Srčno-žilnim boleznim in srčni kapi se lahko izognemo, če nadzorujemo dejavnike tveganja, kot so visok krvni tlak, visok holesterol, debelost. Preventiva bolezni srca in žilja naj se začne zgodaj, v otroštvu: potomce naučimo pomena zdravega prehranjevanja in gibanja.

Dajmo življenju moč



Pred letošnjim svetovnim dnevom srca, ki bo 29. septembra, slovensko društvo za zdravje srca in ožilja poziva vse prebivalke in prebivalce Slovenije, naj dajo življenju moč. Organizirajo prireditve (pohode, razstave, predavanja) po vsej Sloveniji, osrednja pa bo jutri, v soboto, 24. septembra, od 9. do 13. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani. Predstavila se bodo različna podjetja in združenja, ki na svoj način skrbijo za zdravje, poskusili pa se boste lahko tudi v hodečem nogometu – to je posebna vrsta nogometa, primerna tudi za tiste, ki zaradi zdravstvenega stanja, na primer srčnega popuščanja, ne morejo teči –, na voljo bodo tudi druge zanimivosti, povezane z zdravjem.



Ker so prepričani, da člani društev bolj skrbijo za svoje zdravje kot nečlani, vabijo vse, da se včlanijo v Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ali druga društva, ki se ukvarjajo s problematiko zdravja. Več informacij o njihovem delovanju lahko preberete na spletni strani www.zasrce.si