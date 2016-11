Luskavica ni samo kozmetični problem

Ta je povrhu bolj ogrožen za pojav sladkorne bolezni, srčno-žilnih obolenj in tudi raka. Biološka zdravila so od leta 2005 mnogim prinesla olajšanje in kakovostnejše življenje, vendar so oboleli še vedno pogosto deležni nerazumevanja okolice.

Kronična bolezen s sistemskim vplivom in značilnimi bolezenskimi spremembami kože: tako bi lahko strnjeno opisali luskavico oziroma psoriazo, ki pa je za obolele veliko več kot le ena najpogostejših kožnih tegob. Gre namreč za bolezen, ki je veliko čustveno in telesno breme za prizadetega in ki občutno zmanjšuje kakovost življenja.



Po ocenah stroke imata luskavico okoli dva odstotka prebivalstva, v Sloveniji, kjer sicer še nismo opravili epidemioloških študij, pa lahko sklepamo, da za psoriazo trpi okoli 40.000 ljudi. »Najpogostejša oblika psoriaze, ki se pojavlja v več kot treh četrtinah primerov, je psoriaza s plaki, za katero so značilne rdeče luskave bunčice, ki se združujejo v okroglo-ovalne vnetne plošče (plake), pokrite s srebrno belimi luskami,« pojasnjuje prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med, spec. dermatolog z Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana. »Žarišča lahko ostanejo dlje nespremenjena ali pa se širijo po večjih površinah telesa. Prednostna mesta, na katerih se pojavijo bolezenske spremembe, so navadno simetrična in zajemajo komolce pri 70 odstotkih, kolena pri 50 odstotkih in lasišče pri 35 odstotkih bolnikov. Na teh mestih je bolezen tudi najbolj izražena. Resnost psoriaze ocenjujemo kot blago, zmerno ali hudo glede na odstotek telesne površine, ki je prizadet, glede na stopnjo bolezenskih sprememb, kot tudi glede na njihovo lego na koži.«



Dovzetnejši za druge bolezni



Bolezen se redko pojavi že v otroštvu, velja pa, da je genetsko obolenje, ki je enako zastopano pri obeh spolih, nadaljuje sogovornik: »Razlikujemo dve obliki psoriaze. Zgodnja psoriaza (tip I) se začenja pred 40. letom, pri teh bolnikih je bolezen pogosta v družini. Pozna psoriaza (tip II) se navadno pojavi po 40. letu, pri bolnikih z negativno družinsko anamnezo.« Nekoč je veljalo, da gre pri psoriazi za motnjo povrhnjice, ki je povezana s čezmerno dejavnim metabolizmom in proliferacijo keratinocitov, a kot pojasnjuje prof. dr. Lunder, nova spoznanja kažejo, da gre pri bolezenskih spremembah v resnici za vnetje, ki ga povzroča nepravilno delovanje vrste imunskih celic, limfocitov T oziroma celic pomagalk: »T-celice prek sproščanja določenih snovi, citokinov, in aktivacije signalnih poti spodbudijo čezmerno proliferacijo keratinocitov. Pri bolniku z genetsko predispozicijo lahko bolezen sprožijo različne okužbe, še posebno če niso bile ustrezno zdravljene. Te sprožijo bolezenski imunski odziv, ki povzroči izbruh bolezni. Izbruh oziroma poslabšanje bolezni pa lahko sproži tudi premočno draženje kože z zunanjimi dejavniki, kot so poškodbe kože, sončne opekline in drugi. Sončenje v večini primerov deluje ugodno na kožne bolezenske spremembe, zato navadno vidimo valovit potek bolezni z izboljšanji v poletnem in poslabšanji v jesenskem in zimskem času. Bolniki pa morajo biti pri sončenju izjemno previdni, saj lahko sončne opekline izzovejo hudo poslabšanje bolezni.«



Luskavica je pogosto povezana z drugimi boleznimi, prizadeti so tako bolj ogroženi za pojav debelosti in hipertenzije, razvoj sladkorne bolezni tipa II, srčno-žilnih obolenj pa tudi limfomov in malignomov. Raziskave so potrdile, da imajo bolniki s hudo obliko psoriaze kar 1,5-krat višjo stopnjo umrljivosti kot zdravi posamezniki istega spola in enake starosti. »Psoriaza torej ni le kozmetični problem bolnika, temveč je resno bolezensko dogajanje, zato je njeno zdravljenje potrebno in nujno,« poudarja sogovornik. »Zdravljenje psoriaze je odvisno od klinične oblike bolezni, njene razširjenosti, starosti, spola in pridruženih bolezni. Danes sledimo tako imenovanemu načrtovanemu, stopenjskemu pristopu k zdravljenju, ki zajema na prvi stopnji lokalno zdravljenje, pozneje fototerapijo in sistemsko zdravljenje, ki ju vodijo specialisti dermatologi. Ne glede na smernice veliko bolnikov še vedno ni ustrezno zdravljenih. Nezadostno zdravljenje pa lahko pomembno poslabša kakovost življenja in hkrati poveča tveganje za sočasno obolevnost in umrljivost bolnikov s hudo obliko luskavice.«

Še vedno izrazita stigma Luskavice še ni mogoče dokončno pozdraviti, zato so vse terapije v veliki večini primerov trajne, treba pa se je zavedati, da lahko ustrezno zdravljenje tudi bolnikom z najhujšo obliko luskavice omogoči življenje povsem ali pa skoraj povsem brez neugodnih kožnih sprememb. Številni oboleli se zaradi strahu pred obsojanjem okolice in sramu še vedno skrivajo pred zunanjim svetom, podatki pa kažejo tudi, da so bolniki s psoriazo težje zaposljivi in so pogosteje odstotni z delovnega mesta. Tudi Slovenci smo še vedno premalo ozaveščeni o tej bolezni, je prepričan prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med, spec. dermatolog, ki opozarja na izjemno čustveno breme obolelih: »Bolniki pogosto navajajo simptome depresije, pogoste so celo samomorilne misli. V eni od raziskav, ki je zajela 217 bolnikov s psoriazo, je kar 9,7 odstotka bolnikov navedlo, da si želijo umreti, 5,5 odstotka pa jih je aktivno razmišljalo o samomoru.«

Uspešna biološka zdravila



Od leta 2005 so v vseh državah EU, tudi v Sloveniji, v rutinski uporabi tudi biološka zdravila, ki jih predpisujejo predvsem bolnikom s srednjo ali hujšo obliko luskavice in pri katerih standardna sistemska terapija ni pomagala. Biološka zdravila so namenjena tudi tistim, ki standardne sistemske terapije niso dobro prenašali oziroma so bili neželeni stranski učinki prehudi, v nekaterih primerih pa so zdravljenje ovirale druge bolezni. »Z njimi sta se do zdaj zdravila že več kot dva milijona ljudi po svetu, kar kaže na učinkovitost in tudi varnost teh zdravil,« pojasnjuje prof. dr. Lunder. »Klinične izkušnje pri zdravljenju psoriaze z biološkimi zdravili v Sloveniji imamo že 11 let in v tem obdobju smo pomembno izboljšali kakovost življenja bolnikov s psoriazo. Pred uvedbo zdravljenja z biološkim zdravilom je treba pri vsakem bolniku izključiti določene bolezni, predvsem nekatere okužbe in vnetja, ter preveriti posamezne biokemijske kazalce. Ko govorimo o varnosti zdravljenja z biološkimi zdravili, se pogosto pojavljajo tudi vprašanja, ali so ta zdravila povezana z večjim tveganjem za razvoj raka. Pomembno se je zavedati, da je luskavica sistemska imunska bolezen in da imajo bolniki s hudo obliko te bolezni že sami po sebi rahlo večje tveganje za sočasno obolevnost, tudi za nekatere vrste raka. Raziskave pa niso pokazale, da bi imeli bolniki s psoriazo, ki se zdravijo z biološkimi zdravili, večje tveganje za razvoj raka, kakor bolniki, ki ne prejemajo teh zdravil. Vsekakor pa bolnike ves čas zdravljenja še posebno skrbno spremljamo.«