Limonada s sivko osveži in prežene glavobol

Limonada je popolna poletna pijača, v kombinaciji s sivko pa ima še dodatno moč: sprošča namreč vsa čutila. Če vas pogosto pestijo glavoboli, zlasti tisti, ki jih povzročajo vremenske spremembe ali stres, jih preženite z limonado, obogateno s sivko. Ta ne odpravi zgolj glavobola, temveč v organizmu vzpostavlja ravnovesje ter seveda osveži.

Cvetovi sivke so bogati z eteričnim oljem, ki vsebuje več kot 150 aktivnih sestavin. Te delujejo proti glivicam, vnetnim procesom v telesu, bakterijam, depresiji, čistijo organizem, znižujejo krvni tlak, delujejo protibolečinsko in pomirjajo. Številne raziskave so dokazale, da je sivka izjemno blagodejna v stresnih situacijah in blaži oziroma odpravlja napetost v glavi.

Sestavine za limonado s sivko

četrtina skodelice posušenih cvetov sivke organske pridelave ali kapljica sivkinega eteričnega olja

sok šestih limon

skodelica medu

pet skodelic vode

Priprava

Zavrite vodo in jo odstranite s štedilnika. Počakajte, da se malo ohladi, dodajte med ter sivko. Počakajte 20 minut in precedite. Dodajte sok limone, dobro premešajte, ohladite in shranite v hladilniku ter si tako pripravljeno limonado privoščite večkrat na dan.