Limona: Krepi imunski sistem in čisti organizem

Med živili, ki jih imamo pozimi skoraj vedno doma, so zagotovo na prvem mestu limone. Ta izjemno zdravi sadež je nujen del vsake domače lekarne, močno so ga cenile že naše babice. Vsebuje vitamin C, ki je glavni gradnik našega imunskega sistema, a ga naše telo ni sposobno izdelovati samo, zato mu ga moramo zagotavljati s primerno hrano, vsebuje tudi veliko antioksidantov. Limona je znana kot čistilec organizma; zaradi limonske kisline nevtralizira strupe in njihovo delovanje, pospešuje razgradnjo maščob in pospešuje metabolizem, obenem je krepčilo za utrujeno telo. Njena kislost odbija mnoge bakterije, po drugi strani pa privlači bakterije, koristne za prebavni trakt. In čeprav na to ne bi pomislili, naj bi blagodejno vplivala tudi na zgago; pri tej sicer citrusov ni pametno uživati, a to za limono menda ne velja: pomešajte žlico limone in pol skodelice vode.

Limona je znana kot čistilec organizma, je tudi krepčilo za utrujeno telo.

Seznam dobrih učinkov limone na telo se nikakor ne konča s tem. Limona niža holesterol, blagodejno vpliva na jetra, pomaga pri celjenju ran, lajša respiratorne težave, manjša bolečine dlesni. Odlično deluje proti glivicam, učinkuje tudi kot antidepresiv. Redno uživanje limone lahko pomaga preprečiti laringitis, prehlad, artritis, tudi ledvične in žolčne kamne.



Vsak dan si naredite limonado ter preprečite zimske bolezni ter izboljšajte razpoloženje. Sok lahko uporabljate tudi kot zamenjavo za kis, solata bo tako dobila novo dimenzijo, a ga prelijte tik pred postrežbo, da bo zadržal vse vitamine in minerale, ki so sicer občutljivi za svetlobo in zrak. Ne le sok in meso, tudi limonina lupinica je uporabna, pa še veliko dragocenih snovi vsebuje, denimo flavonoide, ki ji dajejo barvo, krepijo kapilare in olajšajo pretok kisika v organizmu. Lupinica vsebuje še eterično olje, ki deluje antiseptično. A če boste uporabljali lupinico, kupite ekološko pridelane limone. V aromaterapiji se limonovo olje uporablja za izboljšanje razpoloženja in koncentracije. Ne le kadar smo prehlajeni, tudi sicer pozimi prija topel čaj, če mu dodamo še stisnjen sok limone in žličko medu, se ne bomo le ogreli, ampak bomo tudi dvignili energijo. Te nam v veselem decembru lahko hitro zmanjka.