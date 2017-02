Lepotni trend: h kirurgom  po venerine  jamice

Morda še ne veste: najnovejši trend v lepotni kirurgiji so venerine jamice. Med glavnimi krivci za priljubljenost te telesne značilnosti sta manekenki Miranda Kerr in Kendall Jenner, ki ju je z jamicami obdarila narava. Manj srečne predstavnice nežnejšega spola se po posebnost, ki je v zvezdniških krogih postala nujno zlo, zatečejo k lepotnemu kirurgu. Čeprav je treba za poseg odšteti zajeten kupček zelencev, britanski in ameriški mojstri umetne lepote poročajo o pravi eksploziji naročil za značilni vdolbinici nad zadnjico, ki sta po mnenju antropologov simbol zdravja in kakovostnega spolnega življenja. Naravne ali umetne, venerine jamice so nekaj, kar je po novem, če se le da, treba pokazati tudi na rdeči preprogi.

