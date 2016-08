Lastnost, ki odkriva genije

Ste se večkrat zalotili, kako se pogovarjate sami s seboj in se ob tem malce zamislili nad svojim mentalnim zdravjem? Da o tem, kako so se vam na skrivaj posmehovali drugi, ne govorimo. A za vas imamo tolažbo. V enem od svojih del sta psihologa Daniel Swigley in Gary Lupyan pojasnila, da je tako početje zelo koristno in da najpametnejši predstavniki naše vrste velikokrat redno govorijo sami s seboj.

Dokaz

Albert Einstein je, denimo, pogosto po tihem sam pri sebi ponavljal določene stavke. »Če govorite sami s seboj, to nakazuje, da ste samozavestni, imate življenjske izkušnje in se zavedate, da se boste, če bo treba, lahko zanesli nase ter pravilno presodili, kaj vam je v določenem trenutku storiti,« trdita psihologa in nizata prednosti pogovarjanja s samim seboj.

Možgani delujejo bolje

V eni od študij, ki je vključevala 20 prostovoljcev, so jih psihologi prosili, naj obiščejo trgovino. Našteli so jim vse, kar naj bi v njej kupili. V prvem delu poskusa so morali sodelujoči nakup opraviti v tišini, v drugem delu pa so želene artikle ponavljali na glas. Izkazalo se je, da so si v drugem delu poskusa zapomnili več stvari.

Sicer psihologi pravijo, da je metoda učinkovita le, kadar gre za predmete, ki jih poznamo od prej in imamo o njih vidno predstavo, saj jih možgani zato lahko vizualizirajo in si jih lažje zapomnijo.

Misli se organizirajo

Glasno pogovarjanje s samim seboj pomaga urediti zmedene misli v možganih. Če o težavah govorimo na glas in sebe pri tem poslušamo, se živci pomirijo, trdijo strokovnjaki ter dodajajo, da misli in ideje tako postanejo jasnejše. Tehnika je izjemno koristna, kadar smo primorani sprejemati težke odločitve in reševati velike življenjske zagate.

Lažja pot do cilja

Napisati cilje na list papirja in si tako olajšati njihovo uresničevanje je lahko težak izziv. Veliko boljši način je glasno ponavljanje teh. Tako bo pot mnogo mirnejša in v manjši meri prežeta s strahom pred neuspehom. Hkrati se je ob njeni pomoči lažje usmeriti samo na doseganje enega, trenutno najpomembnejšega cilja, kar je velikokrat pogoj za uspeh.