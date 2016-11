Laser v izkušenih rokah lahko briše leta

Staranja ni mogoče ustaviti, lahko pa koledar obračamo z zavestjo, da za svoje zdravje, dobro počutje in mladosten videz naredimo kar največ. V zadnjem času postaja vse bolj priljubljeno lasersko pomlajevanje kože. Laser je v izkušenih rokah lahko zelo učinkovit, poudarja Jasna Blaha, dr. med, iz laserskega studia Medilase, ki smo jo prosili za nekaj pojasnil. Ob svoji splošni medicinski praksi se je namreč uveljavila kot specialistka za delo s sodobnimi nekirurškimi laserji.



Z laserjem nad gube



Gube se prej ali slej zarišejo na obraz, z laserskim pomlajevanjem pa je koža bolj zdrava, manj zgubana in bolj napeta. Gre za preprost in učinkovit postopek. Traja največ pol ure in pod strokovnim vodenjem nima nikakršnih stranskih učinkov. »V procesu pomlajevanja kože uporabljamo laser, ki kožo obnavlja od znotraj navzven. Prav zaradi tega so učinki pomlajevanja kože in glajenja gub dolgotrajni. Naravni kolagen se z leti ne proizvaja več, zato z laserjem spodbujamo njegovo delovanje tudi v kasnejših letih. Prednost takšnega pomlajevanja kože pa je tudi, da pri tem ne uporabljamo nobenih agresivnih kemikalij, temveč zgolj stimuliramo naravne obnovitvene procese v koži,« pojasnjujejo v ljubljanskem centru Medilase v Tbilisijski ulici.

Pred nekaterimi posegi z laserji odsvetujejo sončenje, po posegu pa se je prav tako treba izogibati soncu in solariju.

Klinične študije so pokazale, da je za optimalno tvorjenje naravnega kolagena v koži potrebnih več obiskov. Da bi obdržali mladosten in zdrav videz, so priporočljivi občasni obiski, ki bodo zagotovili nadaljnje tvorjenje kolagena.



Odstranjevanje žilnih sprememb



Laserska terapija je dokazano učinkovit postopek tako za zdravljenje žilic kot tudi drugih neželenih pojavov, kot so rozacea (rdečica), hemangiomi in angiomi. Laserska svetloba deluje na razširjeno žilico tako, da jo zapre. Ta se zato v nekaj tednih razgradi in izgine.



Laserska epilacija



Laserska epilacija je postopek, ki je še vedno najsodobnejši in najučinkovitejši. Pogoj za trajno odstranitev dlake je, da je dlaka med postopkom odstranjevanja v fazi rasti – tako imenovani anageni fazi. Zaradi življenjskega cikla dlake ob prvem obisku ni mogoče natančno opredeliti, koliko ponovitev postopka bo potrebnih. Prednost odstranjevanja dlak z Nd.YAG-laserjem pred puljenjem, voskanjem, britjem, uporabo depilacijskih krem in električno epilacijo je v tem, da je dolgotrajnejše in ne povzroča neprijetnih stranskih učinkov in posledic, kot so vnetje kože in brazgotinjenje.

Laser je nedvomno prihodnost medicine, predvsem pri zdravljenju žilnih bolezni in različnih kožnih bolezni ter odpravljanju nepravilnosti.

»Čeprav so rezultati vidni že po nekaj laserskih posegih, so pričakovanja pacientov včasih previsoka in nerealna. Zato je pred posegom treba opraviti pregled pri zdravniku, posebej usposobljenem za delo z laserjem, ki bo pacientu natančno pojasnil postopek dela in delovanje laserske svetlobe, pregledal pacienta ter dal natančna navodila, ki se jih mora pacient držati pred uporabo katere koli terapije z laserjem in po njej,« pojasnjujejo v centru Medilase.

Na laserski poseg ne smejo iti ljudje, ki so jemali ali še vedno jemljejo zdravila, ki so visoko fotosenzitivna, saj lahko v tem primeru sicer nenevarni laserski žarek zaradi večje absorpcije svetlobe povzroči opekline. Pozorni moramo biti tudi na zdravila, ki jih pri dermatologu dobimo za zdravljenje aken, saj lahko učinek zdravil celo eno leto po prenehanju jemanja ob uporabi laserja posredno povzroči opeklinske reakcije. V času nosečnosti Jasna Blaha ne priporoča laserskega posega na ožilju, za odstranjevanje dlak, bradavic pa se lahko odločite, saj laserska svetloba ne prodira v kožo globlje kot 0,9 milimetra.

Preden se odločimo za poseg, se je o njem treba dobro pozanimati, še posebno h komu se odpravljamo in ali ima izvajalec za uporabo določenega laserja dokazilo o strokovni usposobljenosti.