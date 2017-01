Kuhinja je raj za bakterije

Hrano s pretečenim rokom hitro zavržemo, a tudi številni predmeti, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu, imajo rok trajanja, pa čeprav se zdi, da so tako rekoč večni: po le nekaj mesecih uporabe bi tako med drugim morali zavreči desko za rezanje, pravijo poznavalci, da o ščetki za WC-školjko niti ne govorimo. Od teh pa do gobic za pomivanje posode: preberite, kaj vse ima rok trajanja.



Steklo namesto plastike



Med temi predmeti je denimo deska za rezanje, naj bo lesena ali plastična, na njej vsak dan sekljate zelenjavo pa tudi meso, zato je idealno gojišče bakterij. Imate jo že od nekdaj, pravite, in da je še povsem v redu? Ni res, vsaj po mnenju strokovnjakov: leseno desko bi morali zamenjati na 12 mesecev. Raziskave so pokazale, da je lahko v njej za 200 odstotkov več fekalnih bakterij kot na straniščni deski. In vi ste mislili, da je ta onesnažena! Pa ni – ker velja za onesnaženo, jo redno čistimo. Prav tako bi se morali potruditi s čiščenjem deske. No, v razpokah lesene deske ostajajo ujeti ostanki hrane, v teh pa se razvijajo številne bakterije. Ne zadošča niti redno čiščenje z limono in soljo. Deska pač mora po letu uporabe proč. Malce bolje je z lesenimi kuhalnicami. Les je porozen in zato boljši prostor za razvoj bakterij kot denimo plastika ali kovina. Menjati bi jih morali na pet let, če so potemnele, postale mehkejše ali ste v njih opazili razpoke, pa še prej.

Leseno desko bi morali zamenjati vsako leto, saj je lahko v njej za 200 odstotkov več fekalnih bakterij kot na straniščni deski. Foto: Shutterstock

Koliko časa pomivate posodo z isto gobico? Dolgo, pravite? Napaka, menjati bi jih morali vsak teden! Prav tako kuhinjske krpe: mokre so pravi raj za razvoj bakterij. Krpa in gobica veljata za daleč najbolj umazana predmeta v našem domu! Po podatkih neke raziskave so na kar 89 odstotkih krp našli bakterijo E. coli! Ali drugače: kuhinjska krpa je 200.000-krat bolj umazana od straniščne deske!



Plastične posodice je modro zamenjati na tri mesece. Trgovci jih oglašujejo kot skorajda večne in tudi zares lahko zdržijo zelo dolgo. Toda če niste kupili tistih brez BPA, BPS in ftalatov, tvegate, da boste z dolgoročno uporabo, zlasti če jih segrevate v mikrovalovki, te rakotvorne elemente vnašali v organizem. Tega pa seveda nikakor nočete. Nekateri so prepričani, da jih niti v pomivalnem stroju ne bi smeli prati. Zato jih redno menjajte, še bolje pa je, da jih nadomestite s steklenimi.



Umazane krtač(k)e



Mikroorganizmi se v kopalnicah in na straniščih odlično počutijo, prijajo jim toplota in vlaga, mokre brisače, vlažne in mokre površine in vse, kar imamo v toaletnih prostorih: vse to je idealno gojišče za različne bakterije. Vsak naj uporablja svoj pribor (zobno ščetko, glavnik...), tudi brisače, ki jih moramo redno prati in menjavati. Nič drugače ni s ščetko za WC: zamenjati jo je treba vsakih šest mesecev. Da je umazana (in zakaj), je jasno. Vlažna je, to pa je ugoden kraj za razmnoževanje fekalnih bakterij. Menjajte jih vsaj na pol leta.



In ko smo že pri ščetkah: redno menjate zobno krtačko ali jo imate, dokler ne zacveti in med čiščenjem pljuvate ščetine? Če to zadnje, potem ste na dobri poti k težavam. Ščetko bi namreč morali menjati na tri mesece. Če ste slučajno imeli angino, pa pet dni po začetku jemanja antibiotika. Na štiri leta bi morali zamenjati krtačo za lase – na njej se ne kopičijo le bakterije, pač pa tudi ostanki izdelkov, s katerimi obdelujemo pričesko, ti pa lahko postanejo lepljivi in nase vežejo umazanijo. Zato skrbite za čistočo glavnikov in krtač, če popokajo ali so kako drugače poškodovani, jih morate zavreči še prej kot v štirih letih.



Naj bo ostra



Ste med tistimi, ki se vsak dan brijejo? Britvice niso poceni, toda strokovnjaki pravijo, da bi jih morali ne glede na to redno menjati. Kako pogosto, je odvisno od več dejavnikov, a v splošnem naj bi jih vrgli proč po treh (do šestih) dnevih uporabe! Velja takole: ostrejša ko je britev, bolje je. Britvica mora gladko zdrsniti po koži, če občutite cukanje, je rezilo postalo topo, tveganje okužbe pa se veča. Seveda je odveč govoriti, da jo je treba nemudoma zavreči, če opazite sledi rje!



V kakšnem stanju pa so vaši vzglavniki? Kot pravijo strokovnjaki, bi jih morali zamenjati po treh letih uporabe. Če postanejo grudasti, zbiti ali mehkejši, morda ponekod celo prazni, brezoblični, proč z njimi, svetujejo poznavalci in še, da mora dober vzglavnik podpirati glavo, zlasti med spanjem na boku: glava ne sme viseti, pač pa biti poravnana s hrbtenico, le tako se boste prebujali brez bolečin in čili. Še manj, menda le leto dni, naj bi zdržal modrček. Čeprav je to slišati precej ekstravagantno, strokovnjaki pravijo, da po letu dni uporabe ne nudi več potrebne podpore dojkam in tudi udoben ni več tako kot na začetku. V resnici ga le redke zavržejo po letu dni, šele ko iz blaga pokuka kost ali je blago tako porozno, da v njem zazija luknja, roma v smetnjak.