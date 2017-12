Krvne skupine in zdravstvena tveganja

Strokovnjaki opozarjajo, da je verjetnost nekaterih bolezni povezana s krvno skupino. Svoje besede utemeljujejo z izsledki anket in raziskav, ki so dokazale, kaj najpogosteje preži na tiste s krvno skupino 0, A, B ali AB. O tem govori hematolog Lawrence I. Cytryn iz New Yorka.

Krvni strdki

Pri osebah s krvno skupino 0 je najmanjša verjetnost krvnih strdkov. Pri ljudeh s krvno skupino A, B ali AB je denimo ta za 30 odstotkov večja. Prav tako je pri teh skupinah v primerjavi s skupino 0 večja verjetnost von willebrandove bolezni. Gre za dedno motnjo v strjevanju krvi in nastane zaradi pomanjkanja von willebrandovega faktorja, glikoproteina, ki je nujen za pravilno delovanje trombocitov.

Rak na želodcu

Pri ljudeh s krvno skupino 0 je najmanjša verjetnost raka na želodcu, največja pa je po besedah Cytryna pri tistih s krvno skupino A. Čir na želodcu se pogosteje pojavlja pri posameznikih s krvnima skupinama A ali AB kot pri tistih s krvno skupino 0. Zakaj, še ni povsem raziskano, strokovnjaki pa domnevajo, da gre za posledico različnih, od krvne skupine odvisnih odzivov imunskega sistema na okužbe.

Srčne bolezni

Pri posameznikih s krvno skupino 0 je za 23 odstotkov manjša verjetnost srčnih bolezni v primerjavi z drugimi, je pokazala ena od študij univerze Harvard. Tamkajšnji znanstveniki so to dokazali s pomočjo 20-letne študije, v katero je bilo vključenih 89.500 odraslih, starejših od 20 let. Izkazalo se je, da je pri ljudeh s krvno skupino AB verjetnost srčnih bolezni v primerjavi s krvno skupino 0 za 23 odstotkov večja, pri tistih s krvno skupino A za 11 in tistih s krvno skupino B pa za 5 odstotkov večja v primerjavi s krvno skupino 0. Tudi v tem primeru vpliv krvnih skupin še ni povsem pojasnjen.

Rak ščitnice

Tudi kar zadeva raka ščitnice, je zmagovalka krvna skupina 0, je povedal Cytryn. Študija, ki jo povzema časopis Journal of National Cancer Institute, je pokazala, da je pri ljudeh s krvno skupino A zanj v primerjavi s skupino 0 za 32 odstotkov, pri tistih s krvno skupino AB za 51 odstotkov in pri onih s skupino B za 72 odstotkov večja verjetnost.