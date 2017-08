Krompir - Poln vitaminov in mineralov

Enkrat poslušamo, kako zdrav da je, drugič ravno nasprotno. Nekateri ga imajo radi, drugi se nad njim zmrdujejo. A prehrane brez njega si ne moremo več predstavljati.

Krompir ni le okusno, ampak tudi hranljivo živilo: vsebuje vitamine B6, K in C: v srednje velikem krompirju (150 g) je 27 mg vitamina C, skoraj pol dnevnega priporočenega odmerka. Tudi vitamin D je v njem, pomemben je za imunski sistem in splošno zdravje, zlasti pozimi. Vpliva na razpoloženje, pomemben je za kosti, srce, živce in kožo, tudi ščitnico. Krompir vsebuje visokokakovostni škrob, beljakovine in prehranske vlaknine, ki so nujne za zdravo prebavo in črevesje. Od mineralov so v njem baker, cink, fosfor, kalij, kalcij, tudi železo, ki sodeluje v proizvodnji belih in rdečih krvničk, torej preprečuje anemijo, vpliva na odpornost proti stresu pa tudi pravilno delovanje imunskega sistema. V njem je tudi magnezij, ta vpliva na sproščanje, nujen je za zdravje arterij, krvi, mišic in živčnega sistema. Obkladek iz surovega krompirja blaži glavobol, nariban in surov je uporaben pri ranah, vnetju mišic, tudi revmi in vnetju sklepov; pri pljučnici ali bronhitisu surov nariban krompir obložimo okoli prsi, podobno pri bolečinah v spodnjem delu trebuha. Krompir, kuhan v kosih s korenjem ter pretlačen v pire in rahlo soljen, je hrana pri prebavnih motnjah. A pozor: nikoli ne uživamo zelenega, saj vsebuje solanin, ki je strupen.

Ne zavrzite olupka

Med največjimi predsodki o krompirju je tisti, da redi. Težava tiči v njegovi pripravi, kalorije mu dodajamo z maščobo in cvrenjem. Najbolj hranljiv in zdrav je kuhan ali pečen v olupku. Pa še dlje ste siti, če ga uživate.



Olupek je skoncentriran vir prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov.



Po navadi jo zavržemo, a olupek je skoncentriran vir prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov; med njimi so flavonoidi, ki pomagajo ščititi pred kardiovaskularnimi boleznimi, saj nižajo nivo slabega holesterola LDL. Če imate dostop do ekološko pridelanega, jo le jejte: krompir dobro operite pod mrzlo tekočo vodo, umazanijo odstranite s ščetko in skuhajte ali specite. Peremo in režemo ga tik pred pripravo, saj v stiku z zrakom spreminja barvo. Hranimo ga v suhem in temnem prostoru, zaradi vlage naj ne bo v plastični vrečki ali v hladilniku.