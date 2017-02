Krepki s počepom v smučarsko sezono

Položaj 2a, preprostejša izvedba – Ob izdihu pokrčimo kolena in se spustimo s kolki do višine stegen. Foto: Dejan Javornik

Čas, ko čakamo na počitnice, lahko izkoristimo za krepitev nožnih mišic, ki bodo omogočile maksimalen užitek na snegu. S počepi poskrbimo za dobro kondicijo, ohranjamo vitko postavo, predvsem pa učvrstimo noge, saj se v položaju raztezajo in krepijo nožne mišice. Zato ne bo nič narobe, če se spustimo nižje v kolkih, tudi če ostanemo doma ali se odpravljamo v tople kraje.



Če nimamo težav s koleni, z izvajanjem različic 2a, še bolj pa s položajem 2b ali 2c, ojačamo tudi mišice medeničnega dna. Vaja deluje blagodejno na vse organe v medenici, posebno ženske, zato lahko redno izvajanje uredi neredni menstrualni ciklus oziroma lajša menstrualne težave. Vadba se priporoča tudi v prvih mesecih nosečnosti, saj s počepi pripravimo telo na lažji ter uspešen porod. Ob rednemu izvajanju bodo torej hvaležni ženski ali medenični organi, najbolj pa noge, ki bodo zdržale daljše obremenitve, hkrati pa se bodo s povečano prekrvavitvijo spontano regenerirale ter pomladile. Učinek bo opazen tudi na obrazu, saj na jogi za vsakogar upoštevamo priporočilo, da je izvajanje z dobro voljo, torej lahkotno in sproščeno, najboljše. Ob uživanju in z nasmehom, ki po navadi olajša izvedbo, pa se popolnoma sprostijo tudi obrazne mišice.



Izvedba



1. položaj: stojimo vzravnano, noge so razmaknjene v razkoraku, stopala so obrnjena navzven. Ob vdihu prepletemo prste na roki z dlanmi, obrnjenimi navzgor, pozornost usmerimo na hrbtenico in noge.



2. položaj – različica a (preprostejša izvedba): ob izdihu blago pokrčimo kolena v smeri prstov na nogah ter se spustimo nižje v kolkih v začetek počepa. Prepleteni prsti na rokah se spustijo nižje – približno v višino stegen. Ob vdihu se z aktivnimi stegenskimi mišicami vrnemo z vzravnanim hrbtom v začetni položaj 1.



2. položaj –– različica b (bolj izkušeni): po izvedbi različice 2a se ob izdihu spustimo s pokrčenimi koleni v smeri prstov na nogah nižje v kolkih v polpočep, pri čemer dosežejo prepleteni prsti višino kolen. Ob naslednjem vdihu se z aktivnimi mišicami nog vrnemo z ravnim hrbtom v položaj 1.



2. položaj –– različica c (zelo izkušeni): po izvedbi različic 2a in 2b se ob naslednjem izdihu z ravnim hrbtom spustimo v počep. Ob vdihu pa se ravno tako z vzravnano hrbtenico in aktivnimi nogami vzdignemo iz počepa v začetni položaj 1.



Korake od 1 do 2a lahko ponovimo ob naravnem dihanju vsaj 3-krat, v primeru dobrega zdravja in kondicije pa do 10-krat. Bolj izkušeni ponovijo položaje od 1 do 2b oziroma zelo izkušeni od 1 do 2c do 3-krat, nato pa se sprostijo v položaju, ki sprošča noge, tako da dvignejo noge ob steni ali denimo v sveči oziroma polovični sveči.



Opozorilo: vaje ne izvajamo v primeru akutne poškodbe ali težav v kolenih. V primeru težav s koleni v preteklosti izvajamo samo različico 2a.