Koristni učinki pitja kave

Plusi in minusi

Kava vsebuje antioksidante in pomembne vitamine in minerale, ki pozitivno delujejo na naše celice v organizmu in dobro vplivajo na naše zdravje. Tako znanstveniki menijo, da imajo redni pivci kave manjše tveganje, da bodo zboleli za nekaterimi boleznimi, kot so parkinsonova in sladkorna bolezen ter bolezni srca. Raziskave so tudi pokazale, da naj bi dve skodelici na dan delovali zaščitno pri boleznih jeter, predvsem pri preprečevanju ciroze. Prav tako naj bi ta opojni napitek pomagal preprečevati depresijo pri ženskah. Skupna ocena dobrih lastnosti pitja črne kave je, da kofein deluje kot stimulans, ki nam pomaga k boljšemu počutju, saj povečuje hitrost dihanja ter omogoča, da v naše mišice pride več kisika. Hkrati zmanjšuje občutek utrujenosti.

Negativna stran (pre)pogostega in preveč pitja črne kave so lahko težave s spanjem in tudi to, da bomo morali večkrat na stranišče, saj je močan diuretik, prevelike količine lahko vodijo v dehidracijo. Prav tako lahko občasno povzroči visok krvni tlak, kar zvišuje tveganje za srčno-žilne bolezni. Nebrzdano uživanje lahko tistim, ki imajo tudi sicer želodčne tegobe, stanje še poslabša in dodatno povzroča zgago. Poleg tega lahko temno obarva zobe, pa čeprav redno skrbimo za ustno higieno.