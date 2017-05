Koprive in rožmarin proti razširjenim venam

Razširjene vene, oziroma krčne žile veljajo za eno najpogostejših težav z ožiljem. V veliki meri so pogojene z dednostjo, k njim pa pripomore tudi premalo gibanja in dolgotrajno sedenje. Pri blaženju ali zaščiti pred tem, da bi se sploh pojavile, med drugim pomaga tudi s flavonoidi bogata hrana.

Flavonoidi in vlakna

Flavonoidi krepijo stene žil in preprečujejo delovanje prostih radikalov znotraj njih. Teh je največ v agrumih in jagodičevju. Prav tako so dobrodošla s topnimi vlakninami bogata živila, kot so oves, laneno seme, grah, jabolka, korenje, ječmen in ajda. Vlakna preprečujejo nastajanje krvnih strdkov, zaradi katerih se sicer poveča pritisk na vene. Ob z vlakninami bogati hrani je obvezno uživanje dovolj tekočine, vsaj dva litra na dan, sicer imajo vlakna nasproten učinek in nastanek strdkov spodbujajo. Zlasti priporočljiv je koprivni čaj, saj ta rastlina vsebuje snovi, ki krepijo stene krvnih žil in kapilar.

Pravi vitamini

Vitamin C je potreben za zdravje ter elastičnost žil in za dober pretok krvi. Pomanjkanje tega je povezano z nastankom razširjenih žil. Največ ga je v jagodah, agrumih, peteršilju in papriki. Da bi vezivna tkiva ostala močna, je treba vnašati dovolj vitaminov B6 in B12, ki jih je največ v izdelkih iz celih žit, stročnicah, zeleni zelenjavi ter mesu.

Aminokisline in kolagen

Za ohranjanje zdravega ožilja sta pomembni aminokislini prolin in glicin, ki se nahajata v ribah, izdelkih iz soje, fižolu in grahu. Ključno vlogo ima še kolagen. Da bi ga telo proizvedlo dovolj, potrebuje vitamin C in cink. S slednjim so bogati morski sadeži, gomoljasta zelenjava, koruza in stročnice.

Kaj bi si v prid zdravega ožilja morali čim pogosteje privoščiti?

Koprivni čaj

Žlico svežih listov kopriv prelijte z 200 mililitri vode in kuhajte pet minut na zmernem ognju. Precedite, ohladite in pijte pred jedjo trikrat na dan. Tretma naj traja vsaj pol leta.

Rdečo peso

Vsebuje betacianin, fitokemikalijo, ki v krvi manjša količino homocisteina. Ta poškoduje krvne žile. Najbolje je jesti surovo, naribano v solati.

Ingver

Zagotavlja elastičnost ven in izboljšuje krvni pretok. Najboljši je svež, kot dodatek mlačni vodi ali limonadi.

Korenje

Je dober izvor rutina, flavonoida, ki krepi krvne žile in preprečuje pojav krvnih strdkov.

Borovnice

Bogate so z antocianini, snovmi, ki blagodejno vplivajo na žilni sistem. Lahko jih dodajate v sokove ali jeste sveže.

Rožmarin

Spodbuja pretok krvi in vsebuje rožmarinsko kislino, ki pomaga zaščititi tkiva pred vplivi prostih radikalov, zaradi triterpenske kisline pa krepi stene kapilar. Z njim kar najpogosteje začinite jedi ali si iz njegovih listkov pripravite čaj. Polovico čajne žličke rožmarinovih iglic prelijte s skodelico vroče (ne vrele) vode in počakajte dve minuti. Nato napitek precedite in popijte skodelico zjutraj. Terapija naj traja največ dva tedna. Rožmarinov čaj si nato privoščite le še občasno.