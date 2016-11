KOPB je bolezen kadilcev

Cigaretni dim škoduje vsem delom pljuč, opozarjajo na Kliniki Golnik. Zaradi sprememb v sami sluznici v velikih sapnicah nastaja veliko sluzi, ki jo bolnik izkašljuje vsak dan. Cigaretni dim poškoduje tudi male dihalne poti, ki se brazgotinijo in ožijo. KOPB prizadene tudi nežne pljučne mešičke, med katerimi nastajajo votlinice: vse spremembe povzročajo napredujočo zaporo dihal, ki je ni mogoče odpraviti. Poškodbe pljuč so trajne, povrhu pa molekule, ki se izločajo iz vnetih bronhijev, prek krvi prehajajo v telesna tkiva in sprožijo propadanje mišic, tako da bolnik hujša, nemalokrat ga doleti tudi depresija. Za KOPB v Sloveniji vsako leto umre do 600 ljudi.



Kot rečeno, gre za bolezen kadilcev, saj jih zboli dvajset odstotkov, kot druge vzroke pa je znanost prepoznala še veliko izpostavljenost prahu in kemikalijam, onesnaženost in dim, ki nastaja pri gorenju lesa. »Kajenje je daleč najpogostejši razlog za razvoj KOPB,« pojasnjuje izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med, spec., s Klinike Bolnik. »Redke preostale bolezni tudi lahko povzročijo to bolezen – hude pljučnice iz otroštva, podobne spremembe nastajajo pri kadilski astmi, mogoče so okvare pljuč po inhalacijah toksičnih plinov, amoniaka in podobno. Zelo redkokdaj omenjene spremembe nastajajo pod vplivom delovnega mesta. Za to boleznijo zbolita dva izmed desetih kadilcev, čeprav vsi pokadijo isto število cigaret. Na pojav torej poleg cigaretnega dima vpliva tudi dednost oziroma sposobnost obrambnih mehanizmov pljuč, da strupe, ki jih s cigaretnim dimom vdihnemo, uspešno odstranijo.«



Pozno odkrivanje



Bolezni praviloma ne odkrijejo v zgodnji fazi, saj kadilci simptome izkašljevanja pojasnjujejo kot običajne spremljevalce kajenja, nadaljuje sogovornik: »Nekako nočejo sprejeti, da ti simptomi niso nekaj normalnega, pač pa posledica cigaret in tudi prvih okvar v pljučih. V tej fazi je najpomembnejši ukrep, da bolnik preneha kaditi. S tem se v nekaj mesecih ali letih težave popolnoma umirijo, medtem ko se, če bolnik kadi še naprej, staranje pljuč pospeši. Bolnik zgublja kapaciteto pljuč veliko hitreje kot zdravi ljudje in po starosti 60 let se začnejo težave s sapo, ki jih tudi z zdravili ne moremo več popolnoma odpraviti.« Bolezen se pojavi v srednjih do poznih letih, nikoli pri otrocih ali mladostnikih: za razvoj bolezni je potrebna vsaj petnajstletna zgodovina kajenja. »Pa tudi pri kadilcu v ranih letih kajenja s preiskavami ne moremo ugotoviti kakršne koli okvare pljuč. Bolezen se pojavlja tako pri moških kot pri ženskah. Spol nima pomembne vloge na pojavnost bolezni,« pojasnjuje izr. prof. Fležar.

Za KOPB v Sloveniji vsako leto umre do 600 ljudi.

Bolezen se razvija in napreduje desetletja: s prenehanjem kajenja se napredovanje ustavi, a se okvarjena pljuča nikoli ne normalizirajo. »Z zdravili, ki jih imamo na voljo, lajšamo težave z dihanjem, olajšujemo izkašljevanje, vplivamo na boljšo kakovost življenja bolnikov, zmanjšamo število infektov v pljučih – akutnih poslabšanj te bolezni in vplivamo tudi na umrljivost oziroma pričakovano življenjsko dobo,« nadaljuje sogovornik. »Manj smo učinkoviti z zdravljenjem, če bolnik še naprej kadi. Boljši pa so učinki ob prenehanju kajenja. Slovenija spada med države z najmanjšim odstotkom aktivnih kadilcev, zato tudi bolnikov s to boleznijo ni toliko kot v državah, v katerih je kadilcev več.« Izkašljevanje in izpljunek se lahko pojavita že zgodaj, po dolgih letih kajenja pa se jima lahko pridruži še naduha oziroma težka sapa, ki spremlja vsa vnetja in tudi telesne napore. »Bolnik ima vse več prehladov, ki gredo na pljuča in povzročajo gnojni izcedek, ob tem pa okvara pljuč napreduje. Kadilec posumi na bolezen takrat, ko, čeprav ni prehlajen, vedno vsak dan izpljuva nekaj produktivnega gnojnega izmečka. Preiskava, ki dokaže to bolezen, pa je spirometrija – merjenje volumnov izdihanega zraka in hitrost pretoka zraka iz pljuč,« pojasnjuje izr. prof. Fležar.



Organ, ki se ne obnavlja



Osnova zdravljenja KOPB so olajševalna zdravila, ki odpravljajo simptome bolezni, med njimi so najpomembnejši bronhodilatatorji, nadaljuje sogovornik: »Zdravljenje se vedno začne z ukrepi preprečevanja poslabšanja KOPB in vplivov na potek bolezni – prekinitev vzpostavitve s faktorjem tveganja (kajenje). Zdravljenje je stopenjsko in temelji na dodajanju oziroma kombinaciji zdravil, ko bolezen napreduje. Že več kot 40 let je jasno, da se ob prenehanju kajenja staranje pljuč upočasni in po nekaj letih opustitve kajenja lahko doseže povsem normalen upad letnih vrednosti FEV1 oziroma forsiranega izdihanega volumna zraka, podobno kot pri zdravih ljudeh določene starosti. Ob prenehanju kajenja se v štirih do osmih tednih izboljša tudi difuzijska kapaciteta pljuč, medtem ko izboljšanje spirometričnih parametrov ni tako izrazito in je lahko tudi odsotno.«



Vendar kljub kakovostnemu zdravljenju, ki lahko občutno olajša življenje obolelih, sogovornik poudarja, da so pljuča organ, ki se ne obnavlja. Bolezen lahko morda ustavimo, ne moremo pa je pozdraviti, mnoge pa KOPB povsem osami, opozarja izr. prof. Fležar: »Ocena kakovosti življenja bolnikov s KOPB je postala aktualna pred približno desetimi leti, ko smo zdravniki spoznali, da je poleg učinka zdravil treba precejšnjo pozornost posvetiti tudi bolnikovemu domačemu življenju. KOPB namreč v kasnejših stadijih bolezni pacienta lahko priklene na dom. Za nekatere je že nakupovanje hrane napor. Pacient si ne upa več v trgovino, saj hitro postane zadihan, zaradi česar mu je neprijetno in raje ostane v varnem zavetju doma. Podobno je z organiziranimi izleti upokojencev. Bolnik se zaveda, da ga bo morala zaradi njegove bolezni skupina čakati, saj bo moral zaradi težke sape hoditi počasneje. In spet ostane doma. Govorimo o hudi socialni izolaciji, saj pacient ostaja doma in si ne upa več med ljudi, zaveda se, da ni enak vrstnikom.«