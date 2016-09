Vse pogosteje me je spremljala misel, koliko ljudi trpi po nepotrebnem samo zato, ker živijo v čustveni omami, duhovnem spanju, v objemu romantičnih sanjarjenj in neutemeljenih pričakovanj svoje pameti; če bi uporabili miselno energijsko polje čiste vesti in čiste narave, bi lažje in hitreje našli pot iz svojih težav, pravi Barbara Velej, podjetnica, ki je Slovencem omogočila prvi dve Prebujevalnici v Ljubljani (ena je še v Celju). Kopalnica za duševnost ji pravi in pojasni, da gre za globinsko sproščanje, stanje, med katerim se začnejo procesi samozdravljenja, osebnostni razvoj.



Pristop Sem & vem je četrt stoletja razvijal Rudi Klarič: energijsko metodo, namenjeno spodbujanju naravne samozdravilne moči organizma, varovanju zdravja, krepitvi notranje moči, pospeševanju osebnostnega razvoja in dviganju ravni duhovne prebujenosti – tudi na skupinskih prireditvah, na katerih so potekale multimedijske predstave in posebna urjenja za globinsko energijsko sproščanje telesa. Ko se vzpostavi okolje brez motenj, pojasnjuje Velejeva, »in človek na to odgovori, se začnejo samoozdravitveni procesi, med katerimi se dokoplješ do vzrokov za svoje bolezni«. »A to ni dovolj, treba je vztrajati, da zbereš nadzor nad svojo pametjo, da imaš to moč,« pravi iz lastnih izkušenj. »Ko se ozrem nazaj, mi je najbolj zanimivo, da sem imela sama z uporabo Klaričevega pristopa po eni strani ves čas opazne uspehe, po drugi strani pa nisem niti malo verjela niti v obstoj miselne energije avtorja niti v učinkovitost njegovega pristopa. Bila sem duhovno speča, o vsem je povsem samovoljno odločala moja pamet. Bilo mi je prijetno in zanimivo prihajati na njegove predstave. Potem sem zbolela za rakom. Kljub medicinskemu posegu se mi je bolezen ponovila. Šele to me je duhovno prebudilo. Na prireditvah sem avtorja neštetokrat slišala govoriti 'ljudje, ki v moje energijsko polje prihajajo samo zato, da bi ozdraveli, ali iz strahu pred boleznijo, bodo imeli le kratkoročen uspeh, ob prvi preobremenitvi bodo spet zboleli; osnovni predpogoj za trajen uspeh je trajnostna sprememba tiste miselnosti, ki je bila temeljni vzrok bolezni ali drugih življenjskih težav …' Zavedla sem se, da sem na prireditve prihajala samo po energijo, miselnosti svoje pameti pa se nisem niti najmanj dotaknila, kaj šele, da bi jo kakovostno izboljšala. Niti na misel mi ni prišlo, da bi na kateri od prireditev vprašala, kaj sploh je temeljna miselnost in kaj so miselna protislovja.« Potem se je le premaknilo, pravi, kljub uporabi miselnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave je veliko prejokala: »A vse to trpljenje je bilo čiščenje moje dotlej čustveno zelo motene miselnosti.«



Energijsko čiščenje organizma



Ko je uvodne misli zaupala Klariču, ji je razkril zamisel: izdelavo kabine ali sobe, kjer bi z multimedijskimi predstavami omogočal ustvarjanje zgoščenega energijskega polja za samo po enega človeka hkrati. Računalnik bi za vsakega posebej glede na njegov namen, starost, izkušenost, spol, zmožnost dojemanja, pogovorni jezik … iz devetih vsebinskih enot sestavil predstavo za ustvarjanje energijskega polja čiste vesti in čiste narave in za sočasno čiščenje in urejanje izbranega področja miselnosti. Sistem je zasnoval tako, da prvih šest enot omogoči nastanek polja, v sedmi enoti poteka globinsko sproščanje in energijsko čiščenje organizma, osma in deveta enota po služita prizemljitvi. Tako bi nadomestil obstoječe redne prireditve in osebne pogovore, s katerimi si zdaj pomagajo zahtevnejši ljudje. In prav to sta tudi uresničila – nekakšen kino za enega, če poenostavimo: v kabini, ki je zvočno izolirana, da se ne slišijo odzivi uporabnika (smeh, jok...), ima primerno temperaturo in je brez sevanj, se v udobnem sedežu posameznik sprošča, spremlja predstavo in sledi priporočilom. Uporabniki so lahko ljudje, ki imajo zahtevne življenjske izkušnje ali načrte, bolniki, poslovneži, nosečnice, tudi otroci (ki jih spremljajo starši oziroma skrbniki), tisti, ki iščejo priložnost za lažji, hitrejši in prijetnejši izhod iz slepe ulice ali začaranega kroga navidezne neozdravljivosti oziroma zasvojenosti. Le za ljudi, ki se zdravijo zaradi psihičnih težav, ni primerna. Prebujevalnico večinoma uporabljajo ženske, kar 70 odstotkov jih je, pravi Velejeva in z nasmeškom pove, da je vsekakor primerna tudi za moške. In še, da ne gre za nadomeščanje medicinskega zdravljenja, pač pa proces, zaradi katerega se lahko človek bolje bori proti bolezni. »Nihče ne more nič narediti namesto tebe, sam moraš imeti nadzor nad procesi,« pravi.



Sistem Sem & vem, ki temelji na vzpostavljanju sinergije čistega polja čiste vesti in čiste narave, je Rudi Klarič razvijal in praktično preizkušal neprekinjeno 25 let, od 1992. Medtem je zasnoval in ustvaril vrsto orodij za uporabo pristopa. Prebujevalnica uporabnikom omogoča doseganje višje stopnje duhovne prebujenosti in posledično porajanje čiste energije, s katero si lahko vsak redno energijsko čisti, ureja in krepi lastno duševnost in organizem. Dobre izkušnje ima tudi Maja Praprotnik. »Že mama mi je govorila o uspehih, ki jih dosega, a mene to takrat ni zanimalo. Potem sem zanosila.« In za zdaj 38-letno sladkorno bolnico, bolezen tipa 1 ima od 16. leta, so se začele hude težave: grozili sta ji odpovedi jeter in ledvic, ogroženo je bilo njeno življenje, posledično tudi življenje njenega nerojenega otroka. »Bila sem v šestem mesecu nosečnosti in rekli so mi, da bom morala morda predčasno roditi. Naredila sem vse, kar so mi rekli zdravniki, vsak drugi dan sem imela pregled, hkrati pa vsak dan obiskovala prireditve. Zelo hitro mi je šlo na bolje, umirila sem se in vse je bilo v redu, rodila sem 14 dni pred predvidenim rokom poroda.« Obiske prireditev je nadaljevala, druga nosečnost je potekala brez težav. »Bila sem bolj pripravljena, bila je povsem druga zgodba. Prvikrat sem se morala prebuditi, spoznati, kaj, kdo sem jaz.«