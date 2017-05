Konoplja proti bolečinam in v kozmetiki

Človek že tisočletja tako ali drugače uporablja konopljo, njene izvlečke z visoko vsebnostjo kanabinoidov so uporabljali v medicinske namene v tradicionalni medicini in v uradnem zdravljenju do začetka druge svetovne vojne; uporabljali so predvsem tinkturo, narejeno iz smole ženskih socvetij indijske konoplje, ki vsebuje največji spekter kanabinoidov. Ti so prisotni v obeh podvrstah konoplje (Cannabis sativa L. ssp. sativa in Cannabis sativa L. ssp indica), pri čemer je vsebnost psihoaktivnega kanabinoida, THC, v industrijski konoplji pod 0,2 odstotka, v indijski podvrsti pa nad 0,2 odstotka.



»Trenutno poznamo več kot 80 strukturnih kanabinoidnih analogov, najpogosteje preiskovani pa so trije kanabinoidi, ki so količinsko prisotni v konoplji v največjem odstotku, tetrahidrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD) in kanabinol (CBN),« pojasni prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., s Katedre za farmacevtsko biologijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani in spomni, da je bilo pred sedmimi leti v Evropski uniji registrirano prvo zdravilo na osnovi naravnih kanabinoidov z namenom zmanjševanja spastičnosti pri multipli sklerozi.



CBD, ki ga pridobijo iz konopljine smole (hašiševe smole), to pa iz vršičkov medicinske (industrijske) konoplje, v nasprotju s THC, najbolj razvpitim kanabinoidom, nima psihoaktivnih učinkov, kar dodatno vpliva na njegovo priljubljenost. CBD uživamo v obliki izvlečkov ali pa raztopljenega, na primer v oljih. Ker prehaja skozi kožo, je mogoča tudi uporaba mazil ali transdermalnih obližev. Izdelek mora biti kakovosten, vedeti moramo, kolikšno količino CBD vsebuje in da ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. CBD se v telesu veže na kanabinoidne receptorje v tkivih, zato ima številne vplive na telo, med drugim, povedano zelo poenostavljeno, preprečuje vnetja in krče živčevja, kot smo v naši prilogi že pisali. V kozmetiki je uradno priznan kot antioksidant, sredstvo proti kožni bolezni seboreji, za zaščito, mehčanje in glajenje kože.



Naravni kanabinoidi izkazujejo številne farmakološke učinke, od protibolečinskega delovanja, lajšanja simptomov pri možganski kapi do lajšanja težav pri nevroloških motnjah, kaheksiji in anoreksiji.



Največ znanstvenih publikacij zaobjema študije učinkov kanabinoidov pri preprečevanju bolečine, pri lajšanju težav pri multipli sklerozi, možganski kapi, alzheimerjevi, parkinsonovi in huntingtonovi bolezni, pri diskineziji in distoniji ter pri lajšanju simptomov rakavih bolezni. »Največja slabost vseh znanstvenih raziskav pa je pomanjkanje neodvisnih, dvojno slepih, s placebom kontroliranih kliničnih študij, ki bi nedvoumno dokazovale koristnost izvlečkov konoplje pri zdravljenju oziroma lajšanju težav pri omenjenih bolezenskih stanjih,« pove sogovornik in posvari pred pretiranim navdušenjem pri vsestranski uporabi izvlečkov iz konoplje, čeprav ji zdravilnosti res ne gre odrekati. Potrebne so namreč intenzivne klinične raziskave, da bomo potrdili ali ovrgli opažanja in predpostavke, doda.