Kondomi naj bodo brezplačni

Slovenija se lahko pohvali z odlično obravnavanim področjem ginekologije, je prepričana Zdravka Koman Mežek, dr. med., spec gin. in por.: »Jugoslavija je bila med prvimi državami, ki je leta 1977 sprejela zakon o načrtovanju družine, in Slovenija je to ohranila. Na tem področju je veliko naredila prof. dr. Lidija Andoljšek Jeras. Bila je članica vseh svetovnih združenj za načrtovanje družine. Mislim, da smo v teh letih zgradili ustrezen sistem dela v dispanzerjih za ženske. Posebna pozornost je usmerjena k načrtovanju družine. Vsa kontracepcija razen kondomov je pokrita z zdravstvenim zavarovanjem. Prav bi bilo, da bi bili kondomi za mlade brezplačni.«



Neželena nosečnost

Mladim varna spolnost pomeni predvsem preprečevanje neželene nosečnosti, ugotavlja, o spolno prenosljivih boleznih še vedno govorimo premalo: »Več bi morali narediti na področju izobraževanja, predvsem v šolah. Vsa dekleta imajo možnost obiska pri ginekologu, preden se odločijo za spolne odnose. Tu dobijo nasvete glede kontracepcije in spolno prenosljivih bolezni.« Pa ne le za to, ginekolog pomaga tudi pri bolečih in težavnih menstruacijah: »Najpogostejša vzroka za prvi obisk pri ginekologu sta dva, prva je želja po zaščiti pred neželeno nosečnostjo, druga pa so različne težave. Huda nadloga so močne menstruacije, ki vodijo v slabokrvnost, boleče, neredne menstruacije … Takrat poiščejo pomoč.« Preventivni pregledi so namenjeni tudi odkrivanju raka na materničnem vratu, poudarja Koman Mežkova: »Po naši zakonodaji so predpisani preventivni pregledi zaradi odkrivanja raka na materničnem vratu od 20. leta starosti najprej po enem letu, nato na tri leta. Ob tem smo pozorni tudi na preostale ginekološke težave.«

Sterilizacija po 35. letu

Pri izbiri kontracepcije je izjemnega pomena uporaba kondoma, saj varuje tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi. Kot poudarja sogovornica, je zelo nevarno pogosto menjavanje partnerjev, saj se tako poveča možnost različnih okužb. »Mlada dekleta imajo rada obročke, ki se vsak mesec vstavljajo v nožnico, saj so preprosti in je manj možnosti pozabljanja,« pojasnjuje ginekologinja. »V zrelejšem obdobju je poleg kontracepcijskih tabletk vedno bolj v uporabi maternični vložek, ki vsebuje hormone. Ti se počasi sproščajo. Imamo takšne za tri in pet let. Pozitivni stranski učinek je ta, da so menstruacije slabe ali pa jih ni. Če menstruacije ni, ni nič narobe. Po 35. letu pride v poštev sterilizacija, ki je dokončna metoda, popravljati se ne da ali zelo težko. Je pa to dokaj preprost poseg, pri moških bolj kot pri ženskah.«



Naj bo vsaka nosečnost zaželena, vsako leto poudarja stroka, a vendarle se zdi, da smo daleč od tega cilja. Kot ugotavlja Koman Mežkova, mladi preradi bežijo pred odgovornostjo, pari se pozno odločajo za prvo nosečnost: »Morda je kriv način življenja, ki nam vsiljuje odtujenost in komuniciranje predvsem prek interneta in različnih forumov. Mladi se težje najdejo med sabo. Ne nazadnje tudi iskanje zaposlitve in s tem socialne varnosti ovira načrtovanje družine. Seveda se pojavljajo neželene nosečnosti, največkrat sledi splav. Število splavov v naši državi pada, kar je po vsej verjetnosti posledica večje ozaveščenosti glede varne spolnosti.«