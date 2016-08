Kondom v vsaki prtljagi

Spolno prenosljivih okužb, kot so virus HIV oziroma aids, virusni hepatitisi, gonoreja, sifilis, humani papiloma virusi, klamidijske okužbe in druga obolenja, je po vsem svetu in tudi pri nas vse več, pojavnost pa je še bolj skrb vzbujajoča poleti, ko se mnogi prepuščajo nepremišljenim spolnim praksam.



Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ugotavljajo, da se kljub vztrajnemu opozarjanju zdravstvenih služb še vedno veliko ljudi pri spolnih odnosih ne zaščiti, avanturam in tveganim intimnim stikom pa se marsikdo ne zmore upreti. »Zdrava spolnost ni pomembna zgolj zaradi preprečevanja spolno prenosljivih okužb in neželenih nosečnosti, ampak je pomemben element zdravega načina življenja in duševnega zdravja,« je povedala Evita Leskovšek z NIJZ in izpostavila skrb vzbujajoč podatek, da pri nas ugotavljamo povečano stopnjo odkritih okužb s HIV oziroma aidsom. Raziskava NIJZ z naslovom Spolna vzgoja v okviru vzgoje za zdravje v slovenskih srednjih šolah je pokazala, da so mladi premalo ozaveščeni o spolnosti. Tri četrtine mladostnikov, ki so zgodaj imeli spolni odnos, menijo, da bi o spolnosti morali vedeti več. Med temi jih je večina dejala, da bi najraje izvedeli več od staršev in pri spolni vzgoji v šoli, ta še vedno ni sistematično urejena, poročajo z NIJZ. Ista raziskava opozarja tudi na visok delež tistih (59 odstotkov), ki so informacije o spolnosti pridobili prek spleta, kjer pa podatki niso vedno preverjeni in strokovno ustrezni. Elektronski mediji nam po drugi strani vsiljujejo številne aplikacije, ki ponujajo najrazličnejše in pogosto tvegane storitve, tudi spolne. S tem še spodbudijo možnost pogostejših tveganih stikov med ljudmi, predvsem med mladimi, še opozarjajo na inštitutu.

Oblik zaščite poznamo danes veliko, toda nikoli ne bi smeli zanemariti kondoma, opozarja Leskovškova, ki se strinja, da je v množici informacij težko izbrati pravo zaščito: »Poleg neželene nosečnosti je treba misliti tudi in predvsem na prenos spolno prenosljivih bolezni, pred katerimi se najzanesljiveje zaščitimo s kondomom. Medtem ko na primer kontracepcijske tablete ščitijo pred nenačrtovano nosečnostjo, ne predstavljajo zaščite pred spolno prenosljivimi okužbami. Zato ob uporabi zanesljive kontracepcije svetujemo dvojno zaščito, to je uporabo zanesljive kontracepcije in hkratno uporabo kondoma oziroma njegovo pravilno in predvsem dosledno uporabo. Kondom mora biti obvezen del prtljage vsakega popotnika in popotnice.«

In če se kljub previdnosti prepustimo tveganemu spolnemu odnosu? Pri NIJZ priporočajo obisk zdravnika in testiranje na virus HIV in viruse hepatitisov. Zgodnje odkrivanje pripomore k boljšemu izidu bolezni in preprečuje njeno širjenje, zaključi strokovnjakinja z NIJZ: »Mladostnike in odrasle je treba spodbujati k odgovorni spolnosti in razmisleku o odlogu spolnega odnosa, predvsem pa k dosledni zaščiti s kondomom, kadar koli gre za spolni stik za osebo, o kateri nismo popolnoma prepričani, da ni prenašalka spolno prenosljivih okužb.«