Koliko vode za raven trebuh

Kot bi mignili, bo tu del leta, ko bo trebuh znova na ogled. Skrajni čas je torej, da poskrbite za to, da priljubljene kopalke in majčke ne bodo poleti ostale v omarah.

Res je, da misel na hujšanje ni najprijetnejša, vztrajno obiskovanje telovadnice bo seveda v pomoč, ključno vlogo v celotni zgodbi pa igra pravilna prehrana, med drugim tudi, koliko vode popijete vsak dan.

Strokovnjaki so prepričani, da sta količina in čas, v katerem se z njo odžejate, za raven trebuh celo pomembnejša kot znojenje med vadbo, zato svetujejo, da bi morali vsak dan pred vsakim obrokom zaužiti vsaj pol litra vode. To po njihovem mnenju preprečuje prenajedanje in drastično zmanjša količino zaužitih kalorij.

S pravo količino tekočine boste tako kmalu lahko uživali v pogledu na raven trebuh in ga, ko bo nastopil čas, tudi s ponosom vsem pokazali.