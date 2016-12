Koliko vaditi za zdravo srce in dober spomin

Vadba, za katero si petkrat na teden vzamete pol ure, zagotavlja srečnejše in daljše življenje, pripomore k nadzorovanju telesne mase in ima še številne druge pozitivne učinke na telo. To je splošno napotilo, ki ga nedvomno gre upoštevati.

A če za to nimate časa, nič hudega. Tudi manjša količina telesne dejavnosti koristi duši in telesu. Verjeli ali ne, za to je dovolj že nekaj minut, pravi Edward Phillips iz bolnišnice Cedars-Sinai (Los Angeles). Na podlagi svojih raziskav o vplivu vadbe na telo priporoča, koliko aktivnosti potrebujemo za zdravo srce, za dober spomin, za zaščito pred sladkorno boleznijo tipa dve in za druge pozitivne učinke. Videli boste, da včasih resnično malo.