Koliko telovadbe je dovolj?

Vsi vemo, če bi radi izgubili kakšen kilogram, je treba tudi telovaditi, a koliko? Ob misli na potenje vsak drugi dan, kakor načeloma velja priporočilo, marsikoga mine že pred začetkom, a da bi dosegli zadane cilje, je dovolj precej manj, pravijo strokovnjaki, še več: pretiravanje lahko celo upočasni proces hujšanja oziroma ga obrne v nasprotje! Dr. Sara Gottfried, ameriška strokovnjakinja za delovanje hormonov in avtorica več knjig o njih, trdi, da je najbolje, če telovadite od 20 minut do pol ure, in to štirikrat na teden. Pa še to je njen nasvet: namesto da ves dan sedite in se zvečer odpravite v telovadnico, kjer vsakič skorajda izpustite dušo, migajte manj intenzivno, a to počnite pogosteje, torej skozi ves dan, denimo uporabljajte stopnice namesto dvigala, po bližnjih opravkih se odpravite peš namesto z avtom, uporabljajte kolo in tako naprej.

Vadba, ki jo priporoča, je takšna, pri kateri sodeluje celotno telo in se utrdi, a zanj ne pomeni prevelikega stresa, denimo joga, pilates, barre (vadba ob baletnem drogu). Preveč intenzivna vadba je za telo seveda stres, na kar se to odzove z dvema hormonoma, kortikoliberinom, CRH, in kortizolom; CRH poveča prepustnost črevesne stene, pljuč, kože in krvno-možganske pregrade, visoka raven kortizola pa zavira prebavo in pretok krvi v črevesju, česar pa si med hujšanjem pač ne želite. Profesionalci te škodljive učinke sicer blažijo z jemanjem dodatkov, probiotikov, maščobnih kislin omega 3 in vitamina C.

Če imate že sicer stresno življenje, res ni potrebe, da stanje še potencirate s preveč intenzivno telovadbo, saj vemo, da visoka raven stresnega hormona pripomore k temu, da posameznik kmalu seže po tako imenovani tolažilni hrani, praviloma nasičeni z nezdravimi maščobami, sladkorjem in/ali praznimi kalorijami. Rezultat je kvečjemu kak kilogram več. Po raziskavah sodeč imajo namreč čezmerno težki ljudje višje ravni kortizola. »Dobili smo trdne dokaze, da je kronični stres povezan s čezmerno telesno težo,« je povedala dr. Sarah Jackson, vodja študije, objavljene v reviji Obesity. »Ljudje z višjo ravnijo kortizola imajo večinoma širši obseg pasu, to pa je lahko dejavnik tveganja za bolezni srca, sladkorno bolezen in prezgodnjo smrt.«