Koliko tekočine potrebujete, kadar ste bolni

Vsakdo je že slišal nasvet, da mora med okrevanjem po okužbi ali vnetju piti veliko tekočine, bodisi vode ali toplega čaja. Koliko pa je tedaj sploh potrebujemo?

Obvezna tekočina

Normalno je, da telo med boleznijo izgublja več tekočine. Zlasti kadar simptome spremljajo bruhanje, znojenje in visoka temperatura. Poleg tega je tedaj pospešen metabolizem, saj organizem zaradi obrambe deluje z vso močjo. Prava hidracija je ključna, pomanjkanje tekočine namreč lahko okrni sposobnost telesa za opravljanje ključnih funkcij in za boj proti okužbi.

Spregledana dehidracija

Bolniki prav tako hitreje spregledajo opozorila telesa, da potrebuje več vode, kot so denimo suhe ustnice, suha koža, glavobol, zaprtje in preredko odvajanje vode. Te znake pogosto pripisujejo posledicam bolezni.

Koliko torej?

Primerna količina tekočine je ob bolezni nujno potrebna, ne bo pa neposredno vplivala na okužbo in ne pozdravila težave. Za večino se priporoča, da dnevno zaužijejo osem kozarcev vode (po dva decilitra), naj so bolni ali ne. To količino lahko malo povečate, kadar se ne počutite dobro ali vas pesti vnetje, vendar naj ostane v razumnih mejah.

»Ključ je v zmernosti in prepoznavanju potreb telesa. Tudi tedaj, ko ste bolni, pijte običajno količino, nadomeščajte izgubljeno in ne pretiravajte, saj to ne bo pripomoglo k temu, da bi se hitreje pozdravili,« svetuje Laura Christine Lee, zdravnica iz bolnišnice Kings College v Londonu.