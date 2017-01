Koliko soli potrebuje telo

Kadar ne jemo doma, se je nemogoče izogniti skriti soli v živilih. Količina te za odraslo osebo ne bi smela preseči petih gramov na dan, a kar 36 odstotkov žensk in 67 odstotkov moških je zaužije osem gramov ali več.

Obremenjeno zlasti srce

Z zmanjšanjem vnosa soli za 10 odstotkov, bi lahko rešili na milijone življenj po svetu, je pokazala raziskava, katere ugotovitve povzema British Medical Journal. Prekomerno uživanje med drugim škoduje ledvicam in sečnim organom, viša krvni tlak in tako povzroča bolezni srca ter krvnih žil. Povišan krvni tlak je vodilni vzrok umrljivosti v svetu, po nekaterih ocenah v Sloveniji prizadene od 35 do 40 odstotkov odraslih.

Kje je soli največ

Da bi zmanjšali vnos, je po prepričanju prehranskega strokovnjaka Laurencea Plumeya treba omejiti uživanje naslednjih živil: kruha na količino, ki vsebuje od 1,5 grama do dva soli, sira na količino, ki vsebuje gram soli. Količina soli v kosilu ne bo smela preseči enega grama, prav tako tudi ne v večerji.

Predvsem pa je treba po mnenju strokovnjaka omejiti uživanje hrane zunaj, saj je velikokrat preslana. Krožnik kislega zelja v menzi, denimo, vsebuje od šest do osem gramov soli.

Prav tako svetuje, da hrane doma ne solite, preden jo pokusite, ljubiteljem sira pa priporoča ementaler in kozji sir, ki vsebujeta manjše količine soli. Če v trgovini kupujete že pripravljen obrok, preverite sestavine na deklaraciji.

S kruhom in pekovskimi izdelki v telo vnašamo do 30 odstotkov dnevno zaužite količine soli, ta se poveča, če so izdelki posuti s soljo.

Kritični čipsi in salame

Sicer pa Plumey opozarja, da kruh v tem smislu predstavlja manjšo težavo ter da so resnično problematični suhomesni izdelki oziroma predelane mesnine, ki so močno soljeni, ter razni prigrizki, kot so čips, smokiji, slane palčke in podobno. »Z vrečko čipsa zvečer pred televizijo v telo vnesete ogromne količine soli. Povprečno slan čips v 100 gramih vsebuje približno tri grame soli. S petimi rezinami salame pa pokrijete dnevno potrebno količino po tej začimbi,« svari strokovnjak.

Odkrijte okus jedi in ne soli

Za konec Plumey polaga na srce, da je okus jedi mogoče brez soli obogatiti z raznimi začimbami, od čebule, popra do kisa in soka limone. Svetuje izogibanje kečapu, sojinim omakam, gorčici in majonezi, saj vsi vsebujejo veliko soli. Raje si večkrat privoščite sveže in suho sadje, zelenjavo, svežo skuto, ribe, domače juhe, mocarelo, jogurt in žita brez soli. Tudi v pripravljenih kosmičih za zajtrk je te običajno veliko, na kar nismo pozorni.

Koliko je sploh potrebujete

Sicer je dnevno priporočen vnos soli odvisen od starosti. Priporočene oziroma najvišje dnevne količine so take:

Otrok do štirih mesecev naj bi dnevno zaužil 0,3 grama in ne več kot en gram soli.

V starosti od štirih mesecev do enega leta priporočena količina znaša pol grama in ne sme preseči dveh gramov dnevno.

Otrok od prvega do četrtega leta naj bi na dan zaužil 0,8 grama soli in ne več kot tri grame.

Količina soli, ki je telesu potrebna v starosti od štirih do sedmih let, znaša en gram, ne sme pa preseči treh.

Od sedmih do desetih let naj bi otrok zaužil 1,2 grama in ne več kot štiri grame soli ter mladostniki in odrasli od 1,4 grama do največ pet gramov soli na dan.

Ostanite v razumnih mejah, telo vam bo hvaležno.